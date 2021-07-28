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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 08:09
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    • 29.07.2021 08:09
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    Fiat Renault Dacia Hyundai Peugeot Opel Citroen, Seat otomobil kampanyaları! 190 bin TL altı 2021 model sıfır araç modelleri

    Türkiye'nin en ucuz ve 190 bin TL altı sıfır vasıta modellerini ve fiyat listesini bir araya getirdik. Araç fiyatlarında artışa giden otomotiv devleri birtakım modellerini yüzde 50'lilik vergi dilimlerinde tutabilmek amacıyla mücadele veriyor. İşte ülkemizde ideal fiyata satılan sıfır otomobiller... Yeni araç satın alınırken, ilk olarak bir araçtan ne beklediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Sadece dış görünüşüne göre araç satın alınmaması gerekiyor. Yeterince araştırma yapmadan araba almak ne yazık ki, zaman içerisinde istediğiniz verimi alamamanıza sebep olacaktır.

    takvim.com.tr
    190 Bin TL altı 2021 model sıfır araç modelleri: Fiat Renault Dacia Hyundai...

    2021 model sıfır vasıta fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan artış sebebi ile otomotiv firmaları aylık zamlı güncek fiyat listelerini açıklıyor. Birçok otomobil modeli ise bu zamlar sonucunda yüzde 50'lik ÖTV diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine geçiş yapıyor ve ve 50 ila 80 bin TL arasında zamlanıyor. Hal bu tür olunca ülkemizde 200 bin TL altı satışa yayılan vasıta modellerinin listesi azalarak devam ediyor. İşte durumu hazırda 190 bin TL'nin altın satışa yayılan en ucuz sıfır vasıta modellerinin listesi ve fiyatları... Araç alınırken bazı belgelerin tam olması gerekmektedir. Aracı teslim aldığınızda, firma tarafından size bazı belgelerin verilmesi gerekiyor.


    190 Bin TL Altında Kalan 2021 Model Sıfır Araç Modelleri ve Fiyatları!

    Türkiye'nin en ucuz 2021 model sıfır araç modellerinin listesini paket fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte yeni araç satın alacakların en çok merak ettiği liste;

    2021 Model Renault Taliant

    Joy 1.0 Sce 65 bg: 185.900 TL

    Joy 1.0 Turbo 90 bg: 199.900 TL

    2021 Renault Clio

    Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

    Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191.900 TL

    2021 Fiat Egea Sedan

    Easy 1.4 Fire 95 HP: 159.900 TL

    2021 Fiat Egea Hatcback

    Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900 TL

        2021 Fiat Egea Cros

        Street 1.4 Fire 95 HP: 182.900 TL

        2021 Fiat Panda

        Urban 1.0 Hybrid 70 HP: 168.900 TL

        Cross 1.0 70 HP Hybrid: 177.900 TL

        Cross 4x4 0.9 85 HP: 203.900 TL

        Cross Plus 4x4 0.9 85 HP: 212.900 TL

        2021 Fiat 500

        500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 91.900 TL

        2021 Peugeot 208

        208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5: 199.000 TL

        2021 Dacia Sandero HB

        Comfort 1.0 Sce 65 bg: 164.900 TL

        Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg:176.500 TL

        2021 Dacia Sandero Stepway

        Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: 191.400 TL

        2021 Hyundai i10

        1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli):162.350 TL

        1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli):170.700 TL

        1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 174.950 TL

        1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli):176.150 TL

        1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 183.400 TL

        1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 184.600 TL

        2021 Hyundai i20

        1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli): 161.623 TL

        1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli): 191.850 TL

        1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli): 191.900 TL

        1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli): 199.900 TL

            2021 Opel Corsa

            1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL: 189.900 TL

            2021 Citroen C3

            1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 181.800 TL

            2021 Seat İbiza

            1.0 Evo 80 HP Style: 177.000 TL


            Sıfır Araç Satın Alınması Hakkında

            Yeni araç satın alınırken, ilk olarak bir araçtan ne beklediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Sadece dış görünüşüne göre araç satın alınmaması gerekiyor. Yeterince araştırma yapmadan araba almak ne yazık ki, zaman içerisinde istediğiniz verimi alamamanıza sebep olacaktır. Bir araçtan beklentiniz nedir? Sadece fiyat bakımından sizi tatmin etmesi yeterli midir? Ya da fiyatın uygunluğunun dışında teknolojik, performans, konfor ve bunun gibi pek çok özelliği bir arada mı istiyorsunuz? Sadece bütçeye göre karar vermek ne yazık ki sorun yaşamanıza sebep olacaktır.

            Araç Alınırken Hangi Belgelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor?

            Araç alınırken bazı belgelerin tam olması gerekmektedir. Aracı teslim aldığınızda, firma tarafından size bazı belgelerin verilmesi gerekiyor. Bu belgeler, artık çoğu firmalarda hemen hazırlanmaktadır. Bu belgelerden bazıları fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi bazı belgeleri teslim aldığınızdan emin olmanız gerekmektedir.Sıfır bir araç satın almak istiyorsanız, ilk olarak aracı 2 ya da 3 saat içerisinde bayiden alabileceğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ancak aracınız stokta yoksa aynı zamanda bazı özellikler ekletmek istiyorsanız, bunun için 1 ya da 3 ay beklemeniz gerekecektir.Aracınızın ücretini, bayilere ödeyebilirsiniz. Ancak parayı ödemden, almak istediğiniz aracınız kaporasını ödeyerek de ayırtabilirsiniz. Almak istediğiniz aracın hangi bayilerde olduğunu öğrenerek, bir takım fiyat araştırmalar da bulunabilirsiniz.
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