Fiat Renault Dacia Hyundai Peugeot Opel Citroen, Seat otomobil kampanyaları! 190 bin TL altı 2021 model sıfır araç modelleri

2021 model sıfır vasıta fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan artış sebebi ile otomotiv firmaları aylık zamlı güncek fiyat listelerini açıklıyor. Birçok otomobil modeli ise bu zamlar sonucunda yüzde 50'lik ÖTV diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine geçiş yapıyor ve ve 50 ila 80 bin TL arasında zamlanıyor. Hal bu tür olunca ülkemizde 200 bin TL altı satışa yayılan vasıta modellerinin listesi azalarak devam ediyor. İşte durumu hazırda 190 bin TL'nin altın satışa yayılan en ucuz sıfır vasıta modellerinin listesi ve fiyatları... Araç alınırken bazı belgelerin tam olması gerekmektedir. Aracı teslim aldığınızda, firma tarafından size bazı belgelerin verilmesi gerekiyor.
190 Bin TL Altında Kalan 2021 Model Sıfır Araç Modelleri ve Fiyatları!
Türkiye'nin en ucuz 2021 model sıfır araç modellerinin listesini paket fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte yeni araç satın alacakların en çok merak ettiği liste;
2021 Model Renault Taliant
Joy 1.0 Sce 65 bg: 185.900 TL
Joy 1.0 Turbo 90 bg: 199.900 TL
2021 Renault Clio
Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191.900 TL
2021 Fiat Egea Sedan
Easy 1.4 Fire 95 HP: 159.900 TL
2021 Fiat Egea Hatcback
Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900 TL