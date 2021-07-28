Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Borsada hangi tarihte işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İzahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz eden pay sahibi halka arzdan ek satış hariç toplam ne kadar gelir elde edileceği de belli oldu. Kızılbük GYO halka arz hakkında tüm bilgiler...
KIZILBÜK GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için kesin talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.
SPK'nın onay verdiği izahnameye göre Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL nominal değerli kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.
Satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla talep gelmesi halinde Sinpaş, sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet B grubu payın ek satışını gerçekleştirilebilecek.