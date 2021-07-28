Kredi kartı harcaması ve alışveriş yapanlar çok dikkat edin! Hemen itiraz edin yoksa paranız buhar olur!

İtiraf ederek paranızı anında geri alabilirsiniz. Kredi kartı harcaması ve alışveriş yapanlar çok ilgi edin! Ülkemizde kredi kartı kullanan milyonlarca şahıs var. Bankalar herkesi kredi kartı sahibi gerçekleştirmek istiyor. Bu anlamda kredi kartı ile harcama ve alış veriş yapar iken ilgi etmemiz gereken haller vardır. Bankalardan gelen limit artırma teklifleri başlarda cazip gelse de, şuurlu olarak yapılmayan kredi kartı harcamaları ciddi borçlanmaya niçin olabilir. Katlanarak daha da büyüyen ve ödenmeyen borçlar ise şahısleri ekonomik olarak çöküntüye uğratmaktadır.
Kredi Kartı Limit Düşürme İçin Yapılması Gerekenler
Bankalardan gelen limit artırma teklifleri başlarda cazip gelse de, bilinçli olarak yapılmayan kredi kartı harcamaları ciddi borçlanmaya neden olabilir. Katlanarak daha da büyüyen ve ödenmeyen borçlar ise kişileri ekonomik olarak çöküntüye uğratmaktadır. Yine zamanında ödenmeyen kredi kartı borçları, daha sonra gerçekleştirilecek kredi taleplerinin sonucunu da direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle kredi kartı kullanırken limitinin sıkıntıya neden olmayacak düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Eğer limit, ödenebilecek miktarın üzerindeyse düşürülebilir. Limit düşürme için yapılması gerekenler ise oldukça basittir.
Kredi Kartı Borcunuz Varsa Ödemelisiniz
Kredi kartı ödemelerinde sıkıntı çeken birçok kişi, limitini bütçesine uygun olarak düşürerek bu problemden kurtulmaktadır. Kredi kartı limit düşürme için yapılması gerekenler ise birkaç adımdan ibarettir. Bunun için tüm bankalar müşterilerine yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır. Fakat kredi kartı limitin düşürülebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi, kişinin kredi kartı borcunun bulunmamasıdır. Çünkü eğer kredi kartı borcu mevcutsa, bu durumda kart limitinin düşürülmesi için yapılan başvuru geri çevrilecektir.