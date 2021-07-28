TBB'den sel felaketinden etkilenen bölgeler için önemli karar





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun.



Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.