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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 06:12
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    • 29.07.2021 06:12
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    Dolar- Euro CANLI döviz kuru: 29 Temmuz bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 3. Enflasyon Raporu...

    29 Temmuz dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu yatırımcıların markajında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Dünyada doların grafiğini etkileyecek FED faiz kararlarının açıklanmasıyla dolarla ilgili son gelişmeler sıkı takibe alındı. Analistler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 29 Temmuz Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    29 Temmuz bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    29 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 29 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    29 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5537

    Dolar satış: : 8,5601

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1524

    Euro Satış: 10,1655

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,9170

    Pound satış: 11,9372

    FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.

        "RİSKLER DEVAM EDİYOR"

        Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiği ancak tam olarak toparlanmadığına işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.

        Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek, "Ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor. Aşılarla ilgili ilerleme, halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edecek, ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiğinin altı çizildi.
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