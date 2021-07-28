Dolar- Euro CANLI döviz kuru: 29 Temmuz bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 3. Enflasyon Raporu...

29 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 29 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
29 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,5537
Dolar satış: : 8,5601
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,1524
Euro Satış: 10,1655
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,9170
Pound satış: 11,9372
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.
Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.