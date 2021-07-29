Ticareti hareketlendirecek kampanya! Aşı ol indirimi kap

Koronavirüse karşı aşılama oranlarının beklenen seviyede ilerlememesine bağlı olarak son dönemde hızla artışa geçen vaka sayıları iş dünyasını harekete geçirdi. Yurdun doğusundan batısına birçok ilde iş dünyasının sivil toplum örgütleri çeşitli kampanyalar düzenleyerek vatandaşı aşı olmaya teşvik ediyor. Aşı olana çeşitli mal ve hizmetlerde indirim uygulayan iş dünyasının kampanyası tüm illere dalga dalga yayılıyor.
İLK TRABZON'DA BAŞLADI
İlk olarak Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği aşıya karşı teşvik kampanyası başlattı. "Aşıyı tamamla indirimi yakala" sloganıyla yola çıkan dernek, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlara konaklama konusunda indirim uyguluyor. Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği de aşı olanlara otellerde ve üye işyerlerinde indirimler sağlıyor.
İLLERE YAYILIYOR
Trabzon, Van, Şanlıurfa'dan başlayan bu hareket diğer illere de yayıldı. Malatya önümüzdeki günlerde teşvik kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Odamızdaki sektör meclisleri ile ön çalışması yapılan toplantımızı gerçekleştirip, teşvik kampanyamızı başlatacağız. İndirim oranları sektörlere göre değişecek" dedi. Dükkânların kapısına bilgilendirme yazıları asılacağını söyleyen Sadıkoğlu, şöyle konuştu: "Pandeminin başından bu yana iş dünyası olarak büyük sıkıntılar yaşadık.