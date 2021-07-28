Bu fiyatları piyasada bulamazsınız! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası satılık gayrimenkul ilanları ile binlerce konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, hobi bahçesi, yazlık ve dükkan düşük fiyatlara ek olarak dosya masrafsız, ekspertsiz ücreti ödenmeksizin konut kredisi desteğiyle satışa sunuldu. Piyasa koşullarının çok altında satılması nedeni ile tercih edilen icradan satılık daireler verilen ilanlar üzerine satılıyor. Belirli bir süre ilanda kalan daireler için icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genelde açık artırma yöntemi ile en yüksek teklifi veren kişi icradan satılık daire almaya hak kazanmış oluyor.
Satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler
Satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler