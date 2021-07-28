Fakir Kişilere Verilen Hayır Hizmetleri

Muhtaç Aylığı

Aşevi Hizmeti

Burs Hizmetleri

Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları

Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları

SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARI YARDIMLARI

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hiç bir sosyal güvencesi bulunmayan ve hiç bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için para yardımının beraberinde gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Başvuru formunu dolduran vatandaşlarımız denetleme elemanları tarafından takibe alınır ve müracaatının olumlu sonuçlanmasında hiçbir engel görünmemesi durumunda maddi yardım destekleri sunulur.

Gıda yardımı, yakacak yardımı, para yardımı, eğitim yardımı, engelli ihtiyaç yardımı, afet yardımlarının yapılacağı süre bir hafta ile bir ay arasında gerçekleştirilecektir. Şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardım süresi 14 gün olarak belirlenmiştir.