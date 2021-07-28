Fakir olan, gereksinimi bulunan, dar gelirli olan ya da hiç geliri olmayan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Bu devlet kurumlarına ise yazılı müracaatta bulunmak gerekiyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hiç bir sosyal emniyeti bulunmayan ve hiç bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla para yardımının yanında gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Başvuru formunu dolduran vatandaşlarımız denetleme elemanları doğrultusundan takibe alınır ve başvurusunun olumlu sonuçlanmasında hiçbir engel görünmemesi halinde parasal yardım takviyeleri sunulur.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI
Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca parasal durumu yetersiz olan ailelere Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca haneye 1000 TL ödemeler yapıldı. Bakanlık tarafından açıklaması yapıldı. Bu sosyal yardımların müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak. Maddi açıdan yardıma muhtaç olan ve hiç bir gelire sahip olamayan ailelerin mahalle muhtarları tarafından belirlenmesi ve hemde bu ailelerin denetimden geçmesi neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilir.
Mahalle muhtarları ve bakanlıklar tarafından belirlenen ailelere her ay düzenli şekilde maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL koronavirüs sosyal yardım yapıldı. salgın dönemimde bakanlık tarafından sosyal yardımlar 3 faz biçiminde yapılacak. Hiçbir kurumdan yardım alamayan ihtiyaç sahiplerine talep bazında gerçekleştirilecek olan sosyal yardımın ödemesine müracaatlar e-devlet üzerinden yapılabilecek.