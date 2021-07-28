190 Bin TL altı 2021 model sıfır araç modelleri: Fiat Renault Dacia Hyundai Peugeot Opel Citroen, Seat otomobil kampanyaları

Türkiye'nin en ucuz ve 190 bin TL altı sıfır vasıta modellerini ve fiyat listesini bir araya getirdik. Araç fiyatlarında artışa giden otomotiv devleri birtakım modellerini yüzde 50'lilik vergi dilimlerinde tutabilmek amacıyla mücadele veriyor. İşte ülkemizde ideal fiyata satılan sıfır otomobiller... Yeni araç satın alınırken, ilk olarak bir araçtan ne beklediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Sadece dış görünüşüne göre araç satın alınmaması gerekiyor. Yeterince araştırma yapmadan araba almak ne yazık ki, zaman içerisinde istediğiniz verimi alamamanıza sebep olacaktır.
190 Bin TL Altında Kalan 2021 Model Sıfır Araç Modelleri ve Fiyatları!
Türkiye'nin en ucuz 2021 model sıfır araç modellerinin listesini paket fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. İşte yeni araç satın alacakların en çok merak ettiği liste;
2021 Model Renault Taliant
Joy 1.0 Sce 65 bg: 185.900 TL
Joy 1.0 Turbo 90 bg: 199.900 TL
2021 Renault Clio
Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191.900 TL
2021 Fiat Egea Sedan
Easy 1.4 Fire 95 HP: 159.900 TL
2021 Fiat Egea Hatcback
Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900 TL