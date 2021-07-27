MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? MTV ödeme ne zaman bitiyor?

MTV 2. taksit ödemesi için son günlere girildi. MTV ödeme ne zaman bitiyor sorusu da yanıt buldu. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaşın ödemesi gereken ücretlerden birisi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmaktadır. Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden kolaylıkla yapılabiliyor. Kredi kartıyla yapılabilecek ödemelerin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki; MTV ödeme ne zaman bitiyor? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman?
MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.