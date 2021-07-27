Kronik muhalif medyanın "Kimse geçmiyor" dediği Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı

Tatilin ilk günü olan 17 Temmuz Cumartesi günü köprüyü kullanan araç sayısı 61 bin 806 olarak kayıtlara geçti. Sadece Kurban Bayramı'nın birinci günü ve arife günü köprüyü kullanan araç sayısı, geçiş garantisi olan 40 bin eşdeğer aracın altında kaldı. Takip eden günlerde yoğunluğu artan ve tekrardan 40 bin seviyesinin üzerine çıkan araç sayısı 24 Temmuz'da rekor kırarak 64 bin 406'ya ulaştı.

Böylece 17-25 Temmuz'u kapsayan dönemde Osmangazi Köprüsü'nden 451 bin 652 araç geçmiş oldu.