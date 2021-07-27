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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 17:31
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    • 27.07.2021 17:31
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    Kronik muhalif medyanın "Kimse geçmiyor" dediği Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından istatistikleri paylaşan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu." ifadelerini kullandı.

    Osmangazi Köprüsü'nde yeni rekor! İşte o rakamlar

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldığını bildirdi.

    Karaismailoğlu, Twitter hesabından temmuz ayına ilişkin köprü ve otoyol geçiş istatistiklerini paylaştı.

    "Aklın ve İstanbul-İzmir'in yolu bir. Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, paylaştığı infografikte garanti karşılama oranlarına da yer verdi.

    Karaismailoğu, diğer paylaşımında ise "Marmara ve Ege bölgelerini kesintisiz bir otoyol ağıyla birbirine bağladığımız İzmir-İstanbul Otoyolu geçiş rekoru kırdı. Bölgesinde güçlü, projeleri ile konuşulan bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Karaismailoğlu'nun mesajında yer verdiği infografikteki bilgilere göre, 24 Temmuz'da otoyolda geçiş rekoru kırıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 98 bin 659, garanti karşılama oranı yüzde 247, ikinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 35 bin 530, garanti karşılama oranı yüzde 102, üçüncü kesimi için eşdeğer araç geçişi 74 bin 40, garanti karşılama oranı yüzde 436, dördüncü kesiminde ise eşdeğer araç geçişi 14 bin 233, garanti karşılama oranı yüzde 62 oldu.

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜ 9 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE 451 BİN 652 ARAÇ KULLANDI
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısında da artış görüldü.

        Tatilin ilk günü olan 17 Temmuz Cumartesi günü köprüyü kullanan araç sayısı 61 bin 806 olarak kayıtlara geçti. Sadece Kurban Bayramı'nın birinci günü ve arife günü köprüyü kullanan araç sayısı, geçiş garantisi olan 40 bin eşdeğer aracın altında kaldı. Takip eden günlerde yoğunluğu artan ve tekrardan 40 bin seviyesinin üzerine çıkan araç sayısı 24 Temmuz'da rekor kırarak 64 bin 406'ya ulaştı.

        Böylece 17-25 Temmuz'u kapsayan dönemde Osmangazi Köprüsü'nden 451 bin 652 araç geçmiş oldu.

        KRONİK MUHALİF MEDYANIN "GEÇEN YOK" YALANINI ÇÜRÜTEN İSTATİSTİK
        Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Yeniçağ gibi kronik muhalif medyanın "köprüden geçen yok" yalanı Bakan Karaismailoğlu'nun açıkladığı istatistiklerle bir kez daha günyüzüne çıkmış oldu.

            Yılın ilk 5 ayında da Osmangazi Köprüsü için verilen 40 bin araçlık garanti geçiş aşılmış ve ortalama köprüden geçen araç sayısı 42 bin 134 olmuştu.

            Temmuz ayı rakamlarıyla birlikte bu rakam daha da yükselerek ilk 25 günde 46 bin 785'e çıktı.

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