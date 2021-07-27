İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İşte yeni tek tek kredi faiz oranları...

ÖTV indirimi son dakika: Yazın gelmesi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla eş güdümlü yeni vasıta sahibi olmak isteyen pek çok şahıs denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. KDV, ÖTV fiyatları vasıtaları olması gereken fiyatların üç katına çıkarttığı amacıyla herkes indirim bekliyor. Bizler de sizler amacıyla piyasada inceleme yaparak en ideal fiyatlı sıfır otomobilleri bir araya getirdi. ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor.