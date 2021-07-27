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    • Ekonomi
    • 28.07.2021 08:48
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    • 28.07.2021 08:49
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    İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İşte yeni tek tek kredi faiz oranları...

    ÖTV indirimi son dakika: Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen pek çok şahıs yüksek vergilerden yakınıyor. Araçlara yapılan vergiler ederinin nerdeyse 3 katına çıkmasına sebep bulunduğu için, vatandaş otomobil firmalarından ÖTV indirimi bekliyor. ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan ÖTV sistemine göre otomobil satın alırken vatandaşlar yüksek vergi tutarlarını ödemek durumunda kalıyorlar.

    takvim.com.tr
    Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İkinci el araba fiyatları düştü mü?

    ÖTV indirimi son dakika: Yazın gelmesi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla eş güdümlü yeni vasıta sahibi olmak isteyen pek çok şahıs denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. KDV, ÖTV fiyatları vasıtaları olması gereken fiyatların üç katına çıkarttığı amacıyla herkes indirim bekliyor. Bizler de sizler amacıyla piyasada inceleme yaparak en ideal fiyatlı sıfır otomobilleri bir araya getirdi. ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor.

    ÖTV İNDİRİMİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?

    ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan ÖTV sistemine göre otomobil satın alırken vatandaşlar yüksek vergi tutarlarını ödemek durumunda kalıyorlar.

    SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    Sıfır araçlarda beklenilen ÖTV indirimi şöyle sunuluyor: Birçok marka, yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor.

    Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişmişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.

        Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. Sizler için en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin listesini yaptık. Aşağıdaki listeden siz de cebinize uygun bir araç satın alabilirsiniz.


        İşte uygun araç fiyatları...

        PEUGEOT

        Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

        RENAULT

        Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 169.900 TL

        Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 185.900 TL

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 232.000 TL

        DACİA

        Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL

        FIAT

        EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL

        EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

        Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 224.900 TL Kampanyalı Fiyatı 219.900 TL

        Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 187.900 TL Kampanyalı fiyatı: 182.900 TL

        PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 172.900 TL Kampanyalı fiyatı 168.900 TL

        500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 206.900 TL Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL

        500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 216.900 TL

        CİTROEN

        C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

        C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 217.000 TL Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

        YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 231.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

        FORD

        Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 286.200 TL

        EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 300.200 TL

            KİA

            PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 178.900 TL Kampanyalı fiyatı 176.900 TL

            RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020 Fiyatı: 175.900 TL

            STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 199.900 TL

            Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 292.900 TL

            MITSUBISHI

            Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 189.900 TL

            NİSSAN

            Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı 208.500 TL

            Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı 291.800 TL

            OPEL

            Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 189.900 TL

            ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 289.500 TL

            YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 227.900 TL

            SUZUKİ

            1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS Liste fiyatı 214.316 TL Kampanyalı fiyatı 204.900 TL

            TOYOTA

            Yeni Corolla 1.5 Vision Liste fiyatı 220.200 TL

            Yaris 1.5 Dream Multidrive S Liste Fiyatı 228.400 TL

            VOLKSWAGEN

            Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 216.200 TL

            Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 289.200 TL

                SEAT

                IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style Liste fiyatı 177.000 TL

                Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 231.000 TL

                YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 281.000 TL

                ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus Fiyatı 281.000 TL

                SKODA

                Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Fiyatı 228.400 TL

                Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 309.400 TL Kampanyalı fiyatı 288.100 TL

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                Haberler Ekonomi İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İşte yeni tek tek kredi faiz oranları...