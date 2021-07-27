İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobilde son dakika ÖTV indirimi geldi mi? İşte yeni tek tek kredi faiz oranları...

ÖTV indirimi son dakika: Yazın gelmesi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla eş güdümlü yeni vasıta sahibi olmak isteyen pek çok şahıs denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. KDV, ÖTV fiyatları vasıtaları olması gereken fiyatların üç katına çıkarttığı amacıyla herkes indirim bekliyor. Bizler de sizler amacıyla piyasada inceleme yaparak en ideal fiyatlı sıfır otomobilleri bir araya getirdi. ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor.
ÖTV İNDİRİMİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?
ÖTV matrahlarında değişiklik yapılması veya ÖTV indirimi uygulanması halinde sıfır kilometre araçların fiyatlarında önemli bir ucuzlama meydana gelebilit. Bunun için ÖTV matrahlarının değişmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan ÖTV sistemine göre otomobil satın alırken vatandaşlar yüksek vergi tutarlarını ödemek durumunda kalıyorlar.
SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Sıfır araçlarda beklenilen ÖTV indirimi şöyle sunuluyor: Birçok marka, yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor.
Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişmişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.