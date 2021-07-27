FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Doların yönünü ve küresel faiz kararlarını yakından etkileyecek FED faiz kararı merakla bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?