FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Doların yönünü ve küresel faiz kararlarını yakından etkileyecek FED faiz kararı merakla bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED toplantısı, 27-28 Temmuz tarihinde yapılacak.
Salı günü başlayacak toplantının çarşamba günü saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.
Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (FED), 12 Ağustos perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.
Diğer aylarda gerçekleştirilecek olan toplantıların tarihleri ise şöyle: 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.