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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 17:37
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    • 27.07.2021 17:37
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    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED toplantısı arama motorlarında sorgulanıyor. Küresel piyasaları şekillendirecek FED faiz kararı merakla bekleniyor. Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Peki; FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Doların yönünü ve küresel faiz kararlarını yakından etkileyecek FED faiz kararı merakla bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Temmuz ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED toplantısı, 27-28 Temmuz tarihinde yapılacak.

    Salı günü başlayacak toplantının çarşamba günü saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

    Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (FED), 12 Ağustos perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

    Diğer aylarda gerçekleştirilecek olan toplantıların tarihleri ise şöyle: 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

        FED FAİZ KARARI NE OLUR?

        Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

        Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

        Euro/dolar paritesi ise haftaya toparlanma isteğiyle başladı ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 1,18'in üzerine çıktı.

        Yurt içinde, uzun bayram tatili sonrası ilk işlem gününde alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da, yüzde 0,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.349,11 puandan tamamladı. Dün 8,5589'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 8,5590 seviyesinde işlem görüyor.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
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        Haberler Ekonomi FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?