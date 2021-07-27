Fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları!

27 Temmuz fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce fındık fiyatları sorgulanıyor. Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Karadeniz'de üreticiler, taban fiyatın açıklanmasını bekliyor. Üreticiler fiyatın 30 TL'den aşağı olmamasını talep ederken, gözler güncel fındık fiyatlarına çevrildi. Peki; fındık fiyatları ne kadar oldu?
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
TMO Fındık Fiyatı: 21,00 TL - 22,50 TL
Samsun Fındık Fiyatları: 21,85 TL - 23,25 TL
Çarşamba Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,00 TL
Terme Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,25 TL
Akçakoca Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL
Düzce Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL
Fatsa Fındık Fiyatları: 20,75 TL - 24,14 TL
Giresun Fındık Fiyatları:21,24 TL - 26,90 TL
Kocaeli Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,00 TL
Ordu Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,50 TL
Sakarya Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,25 TL
Trabzon Fındık Fiyatları: 21,75 TL - 23,25 TL
Ünye Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23.50 TL