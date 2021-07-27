Fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları!

FINDIK FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA!

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.

Bayraktar, fındıkta rekolteye bağlı bir fiyat beklentisine gidiliyorsa bunun dünyada fındık sektöründe yeteri kadar baskın rol üstlenilemediği anlamı taşıdığını söyledi. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğuna dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her sezon bir rekolte tespiti yapılıyor ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıkıyor. Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim.