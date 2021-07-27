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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 16:00
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    • 27.07.2021 16:00
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    Fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları!

    Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları 2021! 27 Temmuz Fındık fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’nin önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık alış ve satış fiyatları değişiklik gösteriyor. Fındık piyasasında yaşanan değişiklik nedeniyle fındık fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce fındık fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları!

    27 Temmuz fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce fındık fiyatları sorgulanıyor. Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Karadeniz'de üreticiler, taban fiyatın açıklanmasını bekliyor. Üreticiler fiyatın 30 TL'den aşağı olmamasını talep ederken, gözler güncel fındık fiyatlarına çevrildi. Peki; fındık fiyatları ne kadar oldu?

    FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    TMO Fındık Fiyatı: 21,00 TL - 22,50 TL

    Samsun Fındık Fiyatları: 21,85 TL - 23,25 TL

    Çarşamba Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,00 TL

    Terme Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,25 TL

    Akçakoca Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL

    Düzce Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 24,34 TL

    Fatsa Fındık Fiyatları: 20,75 TL - 24,14 TL

    Giresun Fındık Fiyatları:21,24 TL - 26,90 TL

    Kocaeli Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,00 TL

    Ordu Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23,50 TL

    Sakarya Fındık Fiyatları: 20,25 TL - 23,25 TL

    Trabzon Fındık Fiyatları: 21,75 TL - 23,25 TL

    Ünye Fındık Fiyatları: 21,50 TL - 23.50 TL

        FINDIK FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA!

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.

        Bayraktar, fındıkta rekolteye bağlı bir fiyat beklentisine gidiliyorsa bunun dünyada fındık sektöründe yeteri kadar baskın rol üstlenilemediği anlamı taşıdığını söyledi. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğuna dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Her sezon bir rekolte tespiti yapılıyor ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıkıyor. Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim.

        Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir.

        Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir"
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce il il fındık fiyatları!