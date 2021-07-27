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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 17:59
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    • 27.07.2021 17:59
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    Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı!

    Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gen İlaç halka arz ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Gen İlaç firmasının talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve yatırım tarihleri açıklanmıştı. Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Peki; Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı ne kadar? Gen İlaç halka arz ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı!

    Gen İlaç halka arz ne zaman? Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz sürecine onay verilen Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı ne kadar? Şirketlerin halka arz süreçleri devam ediyor. Halka arz süreçlerinde milyonlarca lira talep toplanıyor. Peki; Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı ne kadar? Gen İlaç halka arzında, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

    GEN İLAÇ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Taleplerin fazla olması durumunda 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi toplam büyüklüğün ise 68,8 milyon TL olması bekleniyor.

    Edinilen bilgilere göre Gen İlaç, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacak. Söz konusu talepler şu tarihler arasında toplanacak:

    -28 Temmuz Çarşamba

    -29 Temmuz Perşembe

    -30 Temmuz Cuma

        GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

        GEN İLAÇ HAKKINDA

        Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş., 1998 yılında kurulmuş, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlarıyla Türk ilaç sektöründe yerini almıştır. Dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği içerisinde olan Gen İlaç'ın hedefi, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin hastalara en kolay, güvenilir ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
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        Haberler Ekonomi Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı!