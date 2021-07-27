Gen İlaç halka arz ne zaman? Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz sürecine onay verilen Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı ne kadar? Şirketlerin halka arz süreçleri devam ediyor. Halka arz süreçlerinde milyonlarca lira talep toplanıyor. Peki; Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı? Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı ne kadar? Gen İlaç halka arzında, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
GEN İLAÇ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Taleplerin fazla olması durumunda 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi toplam büyüklüğün ise 68,8 milyon TL olması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre Gen İlaç, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacak. Söz konusu talepler şu tarihler arasında toplanacak:
-28 Temmuz Çarşamba
-29 Temmuz Perşembe
-30 Temmuz Cuma