ŞOK’ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 28 Temmuz kataloğu uygun fırsatlarla dolu!

28 Temmuz ŞOK aktüel katalog! ŞOK'ta bu hafta neler var? Her hafta birbirinden hesaplı ürünler ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor ve marketlerden satışa çıkıyor. İndirimli ürün satın almak isteyen vatandaşlar da 28 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesinden fiyat bilgisi görüntülemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Dikiş Makinesi 1.699 TL, 210 cm en ve 85 cm yüksekliği ile çekyat 1.299 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici ise 29,95 TL'den gibi ürünler haftanın dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.
ŞOK AKTÜEL KATALOG BU HAFTA!
ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL, 95x145 cm Bebek Yorganı 37,95 TL, 80x80 cm Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL ve Bebek Yastığı 9,99 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünler fırsatlarında 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL, 2'li Bebek Body 10,95 TL, 80x120 cm ölçüsünde Batman, Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı 39,95 TL. 3'lü Bebek Çorabı 4,99 TL, 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 7,99 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici 29,95 TL fiyatla katalogta yer alıyor.
28 Temmuz ŞOK Market kampanyasında Brother GS3700 Dikiş Makinesi 1.699 TL, Sümer Çekyat - Kanepe 1.299 TL, Retro Çelik Kettle 449 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Çok Amaçlı Dolap Raf 499 TL, Ayaklı Askı 59,90 TL ve 90x60x45 cm ebatında Orta Sehpa 179 TL fiyatla ilk dikkat çeken aktüel ürünler oluyor.