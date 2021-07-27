ŞOK’ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel 28 Temmuz kataloğu uygun fırsatlarla dolu!

28 Temmuz ŞOK aktüel katalog! ŞOK'ta bu hafta neler var? Her hafta birbirinden hesaplı ürünler ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor ve marketlerden satışa çıkıyor. İndirimli ürün satın almak isteyen vatandaşlar da 28 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesinden fiyat bilgisi görüntülemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Dikiş Makinesi 1.699 TL, 210 cm en ve 85 cm yüksekliği ile çekyat 1.299 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici ise 29,95 TL'den gibi ürünler haftanın dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.