Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler ve 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları kaç lira? İşte fiyatlarda son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?