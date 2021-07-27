Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler ve 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları kaç lira? İşte fiyatlarda son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.