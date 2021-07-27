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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 15:56
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    • 27.07.2021 15:56
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları

    Son saatlerde altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor ve ikinci işlem gününde fiyatlar araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler ve 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları kaç lira? İşte fiyatlarda son alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

        Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 27 Temmuz canlı anlık altın fiyatları