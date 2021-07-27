Türkiye turizmde rekor kırdı! 2019'daki doluluk oranı yüzde 35-40 aşıldı

Kurban Bayramı tatilinde, bugüne kadarki en yoğun iç pazar hareketliliğinin yaşandığı 2019 yılının rekoru kırıldı. Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde kişi, şehirler arası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019'un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti.
Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatilde Türkiye'nin tüm tatil bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Turizm sektörünün 'altın yılı' kabul edilen pandemi öncesindeki 2019'un Kurban Bayramı dönemine göre, yüzde 35-40'lık artış yaşandı. Sektör temsilcilerinin 10 milyon kişilik seyahat ve 10 milyar TL'lik ekonomi tahminleri beklendiği gibi gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 16-25 Temmuz bayramı sürecinde Antalya'ya dış hatlardan 3 bin 134, iç hatlardan 684 uçuş gerçekleşti. 596 bini yurt dışı, 112 bine yakını yurt içi olmak üzere, sadece hava yoluyla 708 bin yerli ve yabancı turist Antalya'ya giriş yaptı.
"HER YER DOLDU"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Genel olarak bayram beklendiği gibi geçti, her yer doldu. Çok aşırı yoğunluk yaşandı. İnsanlar uzun dönemdir tatil yapmadı ve tatile özlem vardı. Sezonla, bayram ve temmuz ayı birleşince bütün bölgelerde beklediğimiz gibi bir yoğunluk gerçekleşti. Ağustos sonuna, okullar açılana kadar da rutin yaz yoğunluğu devam edecek gibi görünüyor. Yerli kapasitemizde bir sıkıntı yok. Otellerin yerli kapasiteleri dolu ve 2019 rakamlarıyla paralel devam ediyor" dedi.
"İÇ PAZAR EN İYİ YIL OLAN 2019'U GEÇTİ"
Bayramda iç pazardaki yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Türkiye'nin hemen her bölgesinde ciddi seyahat hareketliliği yaşandığını açıkladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evde kalan ve geçen yıl da tatil yapamayanların bu sene hem tatil bölgeleri hem de aile ziyareti seyahatlerinin arttığını belirten Çorabatır, "Özellikle kıyı bölgelerimizde, yerli ve yabancı misafirlerle önemli düzeyde doluluk yaşandı. Mersin'den Çanakkale'ye kadar Akdeniz ve Ege sahillerimiz beklenenin üzerinde rağbet gördü. Kapadokya, Pamukkale gibi iç bölgelerimizde de doluluk söz konusu oldu. Bu yıl, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un üzerine çıkıldı" dedi.