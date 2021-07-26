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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 12:04
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    • 26.07.2021 12:06
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    Oldukça uygun fiyata satılıyor! Alan zil çalıp oynuyor! Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...

    Devlet kurumları kendilerine ait olan gayrimenkulleri satışa çıkarıyorlar. Farklı cinsten çok sayıda gayrimenkulün satışa çıkaran kamu kurumları bu satışları internet üzerinden duyuruyorlar. Farklı ve il ve ilçelerde yer alan kamu kurumlarının satışa çıkardığı birtakım satış duyurularını sizler amacıyla derledik. Kamudan satılık ikinci el vasıtalar, lojman satış duyuruları ve arsa satış ilanlarının bir bölümü alçakta yer alıyor. Bu duyurular güncel satış ilanlarının bir bölümü oluşturuyor. Bütün satışlar amacıyla ise kurumun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...

    takvim.com.tr
    Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...

    Kamu kurumlarından rastgele bir gayrimenkul alabilmek isteyen yada ilanları takip etmek isteyen vatandaşlar ilk olarak il milli emlak müdürlüklerinin sitelerini takip edebilirler. Bu kurumların sitelerinde satışa çıkarılan kamu konutları, lojmanlar amacıyla duyurular bulunuyor. Kamu kurumlarının başka ilanları amacıyla ise Basın İlan Kurumu (Resmi İlan Portalı) üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

    KAMU KURUMLARINDAN SATILIK GAYRİMENKUL İLANLARI

    Kamu kurumlarından herhangi bir gayrimenkul almak isteyen yada ilanları takip etmek isteyen vatandaşlar ilk olarak il milli emlak müdürlüklerinin sitelerini takip edebilirler. Bu kurumların sitelerinde satışa çıkarılan kamu konutları, lojmanlar için duyurular bulunuyor. Kamu kurumlarının diğer ilanları için ise Basın İlan Kurumu (Resmi İlan Portalı) üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

    Basın İlan Kurumunun web sitesinden kamu kurumlarının sahibi olduğu ve satışa çıkardığı tüm konut, araç, arazi, arsa, tarla duyuruları bulunuyor. Ayrıca bu web sitesinde icralık olan gayrimenkullerin satışları da mevcut. Vatandaşlar ister icradan satılık araç, konut, tarla, arsa gibi gayrimenkulleri isterlerse de kamu kurumlarının kendilerine ait olan ilanları takip edebilirler.


        KAMU KURUMUNDAN GAYRİMENKUL NASIL ALINIR?

        Kamu kurumlarından gayrimenkul alabilmek isteyenler amacıyla bilinmesi gereken ilk kural, satışların ihale usulü yapıldığı. İlanları takip eden ve müracaat yapanlar satışlar amacıyla daha eskiden müracaat gerçekleştirmek zorundalar. Kamu kurumlarının açıkladığı ihale tarihinde ise ihalelere katılım gerçekleştirilecek. İhale sürecinde en yüksek öneriyi veren satılık gayrimenkulü alır.

        Kamudan satılık gayrimenkullerde belirli bir muhammen bedel fiyat belirlenir. Bu rakam piyasadan bir oran daha ideal olabilir. Eğer konut, arsa, arazi, vasıta ve aynısı gayrimenkul satışları amacıyla ihale müracaatı az ise ilk öneri fiyatlarına satışların gerçekleştirilmesi mümkün. İlk öneri fiyatına yapılacak satışlar ise vatandaşlara büyük kazançlar sağlayabilir.

        GÜNCEL SATIŞ İLANLARI

        Farklı ve il ve ilçelerde yer alan kamu kurumlarının satışa çıkardığı birtakım satış duyurularını sizler amacıyla derledik. Kamudan satılık ikinci el vasıtalar, lojman satış duyuruları ve arsa satış ilanlarının bir bölümü alçakta yer alıyor. Bu duyurular güncel satış ilanlarının bir bölümü oluşturuyor. Bütün satışlar amacıyla ise kurumun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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        Fondaş Medyascope 'Türk' diyemiyor
        Haberler Ekonomi Oldukça uygun fiyata satılıyor! Alan zil çalıp oynuyor! Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...