Oldukça uygun fiyata satılıyor! Alan zil çalıp oynuyor! Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...



KAMU KURUMUNDAN GAYRİMENKUL NASIL ALINIR?

Kamu kurumlarından gayrimenkul alabilmek isteyenler amacıyla bilinmesi gereken ilk kural, satışların ihale usulü yapıldığı. İlanları takip eden ve müracaat yapanlar satışlar amacıyla daha eskiden müracaat gerçekleştirmek zorundalar. Kamu kurumlarının açıkladığı ihale tarihinde ise ihalelere katılım gerçekleştirilecek. İhale sürecinde en yüksek öneriyi veren satılık gayrimenkulü alır.

Kamudan satılık gayrimenkullerde belirli bir muhammen bedel fiyat belirlenir. Bu rakam piyasadan bir oran daha ideal olabilir. Eğer konut, arsa, arazi, vasıta ve aynısı gayrimenkul satışları amacıyla ihale müracaatı az ise ilk öneri fiyatlarına satışların gerçekleştirilmesi mümkün. İlk öneri fiyatına yapılacak satışlar ise vatandaşlara büyük kazançlar sağlayabilir.