Oldukça uygun fiyata satılıyor! Alan zil çalıp oynuyor! Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...

Kamu kurumlarından rastgele bir gayrimenkul alabilmek isteyen yada ilanları takip etmek isteyen vatandaşlar ilk olarak il milli emlak müdürlüklerinin sitelerini takip edebilirler. Bu kurumların sitelerinde satışa çıkarılan kamu konutları, lojmanlar amacıyla duyurular bulunuyor. Kamu kurumlarının başka ilanları amacıyla ise Basın İlan Kurumu (Resmi İlan Portalı) üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
KAMU KURUMLARINDAN SATILIK GAYRİMENKUL İLANLARI
Kamu kurumlarından herhangi bir gayrimenkul almak isteyen yada ilanları takip etmek isteyen vatandaşlar ilk olarak il milli emlak müdürlüklerinin sitelerini takip edebilirler. Bu kurumların sitelerinde satışa çıkarılan kamu konutları, lojmanlar için duyurular bulunuyor. Kamu kurumlarının diğer ilanları için ise Basın İlan Kurumu (Resmi İlan Portalı) üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
Basın İlan Kurumunun web sitesinden kamu kurumlarının sahibi olduğu ve satışa çıkardığı tüm konut, araç, arazi, arsa, tarla duyuruları bulunuyor. Ayrıca bu web sitesinde icralık olan gayrimenkullerin satışları da mevcut. Vatandaşlar ister icradan satılık araç, konut, tarla, arsa gibi gayrimenkulleri isterlerse de kamu kurumlarının kendilerine ait olan ilanları takip edebilirler.