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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 13:32
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    • 26.07.2021 13:32
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    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 26 Temmuz BIST 100 son durum

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,18 ile ulaştırma oldu. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte 26 Temmuz Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 1.352,38 puana yükseldi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,79 puan artışla 1.352,38 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,18 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na odaklandığını söyledi.
        Tam bir Türkiye düşmanı
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 26 Temmuz BIST 100 son durum