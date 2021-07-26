Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 26 Temmuz BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,18 ile ulaştırma oldu.