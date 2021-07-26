Alan zil çalıp oynuyor! Oldukça uygun fiyata satılıyor! Devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...

Devlet kurumları kendilerine ait olan gayrimenkulleri satışa çıkarıyorlar. Farklı cinsten çok sayıda gayrimenkulün satışa çıkaran kamu kurumları bu satışları internet üzerinden duyuruyorlar. Farklı ve il ve ilçelerde yer alan kamu kurumlarının satışa çıkardığı birtakım satış duyurularını sizler amacıyla derledik. Kamudan satılık ikinci el vasıtalar, lojman satış duyuruları ve arsa satış ilanlarının bir bölümü alçakta yer alıyor. Bu duyurular güncel satış ilanlarının bir bölümü oluşturuyor. Bütün satışlar amacıyla ise kurumun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte devletten satılık evler, arabalar, arsalar, bahçeler, araziler, tarlalar...
KAMU KURUMLARINDAN SATILIK GAYRİMENKUL İLANLARI
Kamu kurumlarından herhangi bir gayrimenkul almak isteyen yada ilanları takip etmek isteyen vatandaşlar ilk olarak il milli emlak müdürlüklerinin sitelerini takip edebilirler. Bu kurumların sitelerinde satışa çıkarılan kamu konutları, lojmanlar için duyurular bulunuyor. Kamu kurumlarının diğer ilanları için ise Basın İlan Kurumu (Resmi İlan Portalı) üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
Basın İlan Kurumunun web sitesinden kamu kurumlarının sahibi olduğu ve satışa çıkardığı tüm konut, araç, arazi, arsa, tarla duyuruları bulunuyor. Ayrıca bu web sitesinde icralık olan gayrimenkullerin satışları da mevcut. Vatandaşlar ister icradan satılık araç, konut, tarla, arsa gibi gayrimenkulleri isterlerse de kamu kurumlarının kendilerine ait olan ilanları takip edebilirler.