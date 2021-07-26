Antalya'ya 1 Ocak-25 Temmuz arası gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Antalya Valiliği, bu yıl 25 Temmuz itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısını açıkladı. Ocak ayından bugüne kadarki süreçte Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 24 bin 843 olduğu belirtildi.
Turistlerin yüzde 48'i ise temmuz ayında geldi. Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürüyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Turizmin başkenti Antalya'da alınan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı.