Antalya'ya 1 Ocak-25 Temmuz arası gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

ANTALYA HAVALİMANI DA 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Kente gelen turistlerin çok büyük bölümünün giriş yaptığı Fraport-TAV Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında dış hatlarla gelen yolcu sayısının 2 milyon 876 bin, iç hatlardan gelen turist sayısının ise 1 milyon 75 bin olduğu kaydedilen açıklamada, "Sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla, bu yıl 25 Temmuz'a kadarki süreçte toplam yerli ve yabancı gelen kişi sayısı toplamda 3 milyon 951 bin kişiyi aştı.