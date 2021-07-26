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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 11:56
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    • 26.07.2021 11:56
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    Araba almak için büyük fırsat! Devlet o arabaları satıyor... Araba fiyatları 22.500 TL'den başlıyor! Resmi 2. el otomobiller...

    İkinci el arabalar, ucuz sıfır arabalar dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa tanıttığı arabalar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli ya da kriterlerine uyan bir aracı, pazara göre daha ideal fiyata alabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale usulü ile satışa çıkardığı birtakım arabalar ve fiyatları... Gümrükteki araçların bedelleri fazlasıyla değişkenlik gösterir. Bunun sebebi ise burada yer alana araçların durumlarının farklılık göstermesi. Gümrükte hurda pozisyonunda 500TL’lik araç da var, üst segment çok düşük km değerine sahip milyon liranın üstünde araçlar da var.

    takvim.com.tr
    Araba fiyatları 22.500 TL'den başlıyor! Resmi 2. el otomobiller...

    Araba alabilmek isteyen milyonlar amacıyla tarihi fırsat! Devlet o arabaları satmak amacıyla ihaleye çıkarıyor. Birçok model araba pazar fiyatının çok altında satılıyor... İhaleye çıkarılan arabaların en ucuzu 22.500 TL'den başlıyor. İşte marka marka model model devletin satışa çıkardığı ucuz arabalar


    2017 KIA CERATO Güncel Fiyat: 127.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:55

    2009 KAMYON & KAMYONET DFM Güncel Fiyat: 26.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 14:05

    2003 MAZDA MPV Güncel Fiyat: 60.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:50

    1998 BMW 3.20 D Güncel Fiyat: 67.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:10

    1997 RENAULT BROADWAY RN Güncel Fiyat: 26.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:20

    2001 SAIPA SABA Güncel Fiyat: 11.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:30

        2005 KAMYON & KAMYONET FORD Güncel Fiyat: 41.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:40

        1999 BMW 3.20 D Güncel Fiyat: 63.750 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 11:00

        1997 KAMYON & KAMYONET FORD Güncel Fiyat: 67.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 11:10

        1995 RENAULT 19 EUROPA 1.4 Güncel Fiyat: 22.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 11:20

        2004 OPEL VIVARO Güncel Fiyat: 45.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 11:40

        2009 SIAMCO SHAM Güncel Fiyat: 56.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 11:50

        2012 FORD TRANSIT CONNECT Güncel Fiyat: 60.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 12:00

        1997 HYUNDAI ELANTRA Güncel Fiyat: 22.750 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 12:2

        1997 OPEL OMEGA Güncel Fiyat: 30.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 12:40

            1997 TOYOTA CARİNA E 2.0 Güncel Fiyat: 15.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 12:45

            2005 FIAT DOBLO CARGO Güncel Fiyat: 22.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:00

            1991 TOFAŞ ŞAHIN Güncel Fiyat: 11.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:05

            1997 OPEL VECTRA Güncel Fiyat: 33.750 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:10

            2006 OPEL VIVARO Güncel Fiyat: 22.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:30

            2007 MERCEDES - BENZ E 200 CDI Güncel Fiyat: 120.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:50

            1986 MERCEDES - BENZ 250 D Güncel Fiyat: 41.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 14:15

            E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

            E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale araç alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale araçlarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok farklı seçenekler mevcuttur. Antika araçlar, yeni model çok lüks araçlar bu sistemüzerinden satılmaktadır.

            E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR? İHALE GİRİŞ MASRAFI VAR MI?

            E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca teklif vermek için sınır ve benzeri bir engeliniz bulunmuyor. Araca istenen teminatı yatırıldığınız sürece teklif verilebiliyorsunuz. Kurallar çerçevesinde ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile teklif attığınız araç için ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada teklif için dosya bedeli veya benzeri bir harç ödemiyorsunuz.


            ARACIN SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?

            Gümrükteki araçların bedelleri fazlasıyla değişkenlik gösterir. Bunun sebebi ise burada yer alana araçların durumlarının farklılık göstermesi. Gümrükte hurda pozisyonunda 500TL'lik araç da var, üst segment çok düşük km değerine sahip milyon liranın üstünde araçlar da var. Bu araçlara E-ihale sitesine girip, İhale İşlemleri/Güncel İhaleler/Güncel Araç adımlarını takip ederek erişebilirsiniz.

            Araçların fiyatları, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce aracın özelliklerine ve durumu göz önünde bulundurarak KDV ve ÖTV bedelleri dahil edilerek belirleniyor. Buradaki fiyat aracı satın alabileceğiniz rakam anlamına gelmemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sizden başka kişilerin de ihaleye dahil olup teklif verebileceği unutulmamalı.
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            Haberler Ekonomi Araba almak için büyük fırsat! Devlet o arabaları satıyor... Araba fiyatları 22.500 TL'den başlıyor! Resmi 2. el otomobiller...