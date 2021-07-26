Araba almak için büyük fırsat! Devlet o arabaları satıyor... Araba fiyatları 22.500 TL'den başlıyor! Resmi 2. el otomobiller...

Araba alabilmek isteyen milyonlar amacıyla tarihi fırsat! Devlet o arabaları satmak amacıyla ihaleye çıkarıyor. Birçok model araba pazar fiyatının çok altında satılıyor... İhaleye çıkarılan arabaların en ucuzu 22.500 TL'den başlıyor. İşte marka marka model model devletin satışa çıkardığı ucuz arabalar
2017 KIA CERATO Güncel Fiyat: 127.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 13:55
2009 KAMYON & KAMYONET DFM Güncel Fiyat: 26.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 14:05
2003 MAZDA MPV Güncel Fiyat: 60.000 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:50
1998 BMW 3.20 D Güncel Fiyat: 67.500 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:10
1997 RENAULT BROADWAY RN Güncel Fiyat: 26.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:20
2001 SAIPA SABA Güncel Fiyat: 11.250 ? Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Temmuz 2021 İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2021 10:30