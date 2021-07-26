9.214 TL para alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! O parayı PTT'den hemen alın!

İŞKUR ve SGK gibi müesseselerinin 2021 yılında sağlamaya devam edecekleri iş kurma yardımlarını ve bu takviyeler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet dayanaklarının nasıl alınabileceği merak ediliyor. Bu anlamda İŞKUR ve Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden şahıslara destekler yapılıyor. Öncelik ile SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı bulunduğu amacıyla SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Bu para mutlaka doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum amacıyla işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi amacıyla süt parası yardımı vardır.
İŞKUR Engelli Desteği
İŞKUR engelli vatandaşların kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda özel destek programları sayesinde hibe yardım sağlar.
SGK'dan 12 Bin TL Prim Desteği
29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları durumunda genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir yıl Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.
DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?
Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.
Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.