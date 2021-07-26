26 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|20,10
|5,47
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|20,68
|4,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,14
|3,51
|Otokar
|279,60
|270,20
|3,48
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,31
|3,32
|Aksa Enerji
|12,20
|11,87
|2,78
|Verusa Holding
|45,60
|44,40
|2,70
|Kardemir (D)
|7,45
|7,26
|2,62
|Türk Traktör
|169,20
|164,90
|2,61
|Tofaş Oto. Fab.
|31,06
|30,32
|2,44
|Gübre Fabrik.
|49,86
|48,74
|2,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|6,82
|2,20
|Brisa
|21,42
|20,96
|2,19
|Coca Cola İçecek
|82,80
|81,15
|2,03
|Vestel Beyaz Eşya
|47,30
|46,38
|1,98
|Petkim
|5,40
|5,30
|1,89
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|12,95
|1,85
|MLP Sağlık
|23,16
|22,74
|1,85
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,77
|1,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|37,52
|1,44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|22,46
|23,56
|-4,67
|Pegasus
|68,60
|70,55
|-2,76
|Net Holding
|3,89
|3,99
|-2,51
|Türk Hava Yolları
|12,42
|12,73
|-2,44
|Borusan Yat. Paz.
|304,00
|310,80
|-2,19
|Konya Çimento
|944,00
|962,70
|-1,94
|Garanti Bankası
|8,11
|8,27
|-1,93
|Şok Marketler Ticaret
|11,45
|11,65
|-1,72
|Borusan Mannesmann
|24,60
|25,00
|-1,60
|Tüpraş
|92,35
|93,80
|-1,55
|Doğan Holding
|2,62
|2,66
|-1,50
|Kervan Gıda
|16,49
|16,72
|-1,38
|Halkbank
|4,65
|4,71
|-1,27
|Koza Madencilik
|13,22
|13,38
|-1,20
|Türkiye Sigorta
|4,58
|4,63
|-1,08
|Koza Altın
|104,30
|105,40
|-1,04
|Tekfen Holding
|14,19
|14,33
|-0,98
|Hektaş
|7,58
|7,65
|-0,92
|Arçelik
|32,44
|32,72
|-0,86
|Turkcell
|15,12
|15,25
|-0,85