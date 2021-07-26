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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 14:39
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    • 26.07.2021 14:39
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    26 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 26 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    26 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kordsa Teknik Tekstil 21,20 20,10 5,47
    RTA Laboratuvarları 21,54 20,68 4,16
    Çemaş Döküm 1,18 1,14 3,51
    Otokar 279,60 270,20 3,48
    Torunlar GMYO 3,42 3,31 3,32
    Aksa Enerji 12,20 11,87 2,78
    Verusa Holding 45,60 44,40 2,70
    Kardemir (D) 7,45 7,26 2,62
    Türk Traktör 169,20 164,90 2,61
    Tofaş Oto. Fab. 31,06 30,32 2,44
    Gübre Fabrik. 49,86 48,74 2,30
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,97 6,82 2,20
    Brisa 21,42 20,96 2,19
    Coca Cola İçecek 82,80 81,15 2,03
    Vestel Beyaz Eşya 47,30 46,38 1,98
    Petkim 5,40 5,30 1,89
    İş Y. Men. Değ. 13,19 12,95 1,85
    MLP Sağlık 23,16 22,74 1,85
    Karsan Otomotiv 3,83 3,77 1,59
    Eczacıbaşı Yatırım 38,06 37,52 1,44

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    TAV Havalimanları 22,46 23,56 -4,67
    Pegasus 68,60 70,55 -2,76
    Net Holding 3,89 3,99 -2,51
    Türk Hava Yolları 12,42 12,73 -2,44
    Borusan Yat. Paz. 304,00 310,80 -2,19
    Konya Çimento 944,00 962,70 -1,94
    Garanti Bankası 8,11 8,27 -1,93
    Şok Marketler Ticaret 11,45 11,65 -1,72
    Borusan Mannesmann 24,60 25,00 -1,60
    Tüpraş 92,35 93,80 -1,55
    Doğan Holding 2,62 2,66 -1,50
    Kervan Gıda 16,49 16,72 -1,38
    Halkbank 4,65 4,71 -1,27
    Koza Madencilik 13,22 13,38 -1,20
    Türkiye Sigorta 4,58 4,63 -1,08
    Koza Altın 104,30 105,40 -1,04
    Tekfen Holding 14,19 14,33 -0,98
    Hektaş 7,58 7,65 -0,92
    Arçelik 32,44 32,72 -0,86
    Turkcell 15,12 15,25 -0,85

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