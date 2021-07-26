26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları: Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda ve altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor ve yeni haftanın ilk gününde fiyatlar merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları kaç TL? Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.360 liradan satılıyor.
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 495,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor.