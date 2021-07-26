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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 11:14
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    • 26.07.2021 11:14
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    26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları: Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

    Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler merak konusu oluyor. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 495,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Peki, çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasalarda ve altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor ve yeni haftanın ilk gününde fiyatlar merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları kaç TL? Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTINDA SON DURUM

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.360 liradan satılıyor.

    Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 495,6 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

        Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

        DOLAR/TL 8,61 SEVİYELERİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

        Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasaların işleme kapalı olduğu geçen hafta, dolar/TL uluslararası piyasalarda 8,51-8,62 bandında hareket ederken, cuma gününü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,5565'ten tamamladı.

        Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6'lık değer kazancıyla 8,6105'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,8'lik artışla 10,1570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 11,8510'dan satılıyor.

        Geçen hafta 93,2 seviyelerini test ederek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 92,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,1795'ten işlem görüyor.

            Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu söyledi.

            Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.
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