26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları: Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda ve altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor ve yeni haftanın ilk gününde fiyatlar merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 26 Temmuz anlık canlı altın fiyatları kaç TL? Çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?