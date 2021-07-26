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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 16:34
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    • 26.07.2021 16:34
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    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler bu gelişmede! 3600 ek göstergede son durum nedir?

    3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı yüz binlerce memurun gündemindeki yerini almaya başladı. Düzenlemeyle birlikte göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklentiler arasında yer aldı. Temmuz ayının sonlarında esmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları büyük önem taşımaktadır. Gösterge'nin 3600'e çıkarılması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte konu hakkında ilgili yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar...

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda son dakika gelişmeleri başta memur ve memur emeklileri tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyesi; memurların aylık ücretinin hesaplanmasında uygulanan bir yöntemdir. Düzenlemenin polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması bekleniyor ve konu hakkında talepler sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte detaylar...

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bakanlıkların 3600 ek gösterge ile çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;

    YAPILAN SON AÇIKLAMALAR

    Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

    KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

    Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

    Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

        EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

            3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

            Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

            Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.
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            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler bu gelişmede! 3600 ek göstergede son durum nedir?