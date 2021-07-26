3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler bu gelişmede! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda son dakika gelişmeleri başta memur ve memur emeklileri tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyesi; memurların aylık ücretinin hesaplanmasında uygulanan bir yöntemdir. Düzenlemenin polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması bekleniyor ve konu hakkında talepler sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakanlıkların 3600 ek gösterge ile çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;
YAPILAN SON AÇIKLAMALAR
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.