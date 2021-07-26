3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler bu gelişmede! 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda son dakika gelişmeleri başta memur ve memur emeklileri tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyesi; memurların aylık ücretinin hesaplanmasında uygulanan bir yöntemdir. Düzenlemenin polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması bekleniyor ve konu hakkında talepler sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlıkların 3600 ek gösterge ile çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;