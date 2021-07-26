Artık çok kolay! Binlerce lira alabilirsiniz! Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!

Bu bankalardan şubeye gitmeye gerek kalmadan anında gelir belgeniz olmadan da ihtiyaç kredi çekebilirsiniz. Tabi en büyük şart kişinin kredi puanının yüksek ve sicilinin temiz olmasıdır. Kullandırılacak olan İhtiyaç Kredileri Hayat Sigortalı ve sigortasız olarak değişmekte ve buna göre de faiz oranları değişiklik göstermektedir.