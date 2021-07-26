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    • Ekonomi
    • 27.07.2021 07:59
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    • 27.07.2021 08:00
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    Artık çok kolay! Binlerce lira alabilirsiniz! Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!

    İhtiyaç, otomobil ve konut kredisi çekmek amacıyla bankaların kapısını çaldığınızda, sizden maaş bordrosu isterler. Bu belgenin istenmesinin amacı, krediyi ödemeye gücünüzün olup olmadığı, aylık taksitleri karşılayıp karşılayamayacağınızın belirleme edilmesidir. Hiçbir geliri olmamasına karşın bankalara kredi başvurusunda belirlenen edilen şahıslar, bordrosuz, çalışan esnaf, çiftçi gibi şahıslar ve kendi işini yapmakta olan bu kapsamda maaşı bulunmayan şahıslar da, bu hususta mağduriyet yaşamaktadırlar.

    takvim.com.tr
    Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!

    Binlerce TL hemen alabilirsiniz! Gelir belgesiz, maaş bordrosuz kredi veren bankalar var mı? Hangi bankalar veriyor, merak ediyorsunuz. Dokümansız ve maaş bordrosuz kredi mi çekmek istiyorsunuz? Kadınlara kazanç evraksız finansman, işsizlere kefilsiz kredi veren bankalar, Odeabank, Akbank, Ziraat bankası doğrultusundan internet bankacılığı üzerinden gelir belgesiz olarak kullandırılıyor merak ettiğiniz bütün mevzuları sizin amacıyla inceledik. Şubeye giderek sıra beklemenize lüzum kalmayacağı gibi, kredi kartı vb. değişik bankacılık ürünlerini satın almanıza da lüzum yoktur.

    Şubeye Gitmeden Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    Bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Ancak düzenli geliri olmayanlar bankaya bu belgeyi sunamazlar. Peki gelir belgesiz bankalar kredi verir mi?

    Sizler için kefilsiz senetsiz kredi veren bankaları kaleme aldık. Şubeye gitmeye gerek kalmadan da, maaş bordrosu talep etmeden de bazı bankalar kredi veriyor.

        Bu bankalardan şubeye gitmeye gerek kalmadan anında gelir belgeniz olmadan da ihtiyaç kredi çekebilirsiniz. Tabi en büyük şart kişinin kredi puanının yüksek ve sicilinin temiz olmasıdır. Kullandırılacak olan İhtiyaç Kredileri Hayat Sigortalı ve sigortasız olarak değişmekte ve buna göre de faiz oranları değişiklik göstermektedir.

        Bu bankalardan herhangi birinin maaş müşterisi iseniz, işlemleriniz daha kolay olacaktır. Maaş müşterisi olduğunuz bankadan finansman desteği alarak belirtilen miktarda kredi çekebilirsiniz.

        Kefilsiz ve Maaş Bordrosuz Kredi Bankalar

        Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar ile kefilsiz ve bordrosuz kredi imkanı sağlayan bankaları sıralamak gerekirse;

        Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

        ING Bankası

        Odeabank

        Akbank

        N Kolay Kredi Tüm bu bankalar tarafından internet bankacılığı hizmetleri üzerinden evraksız bir şekilde kredi kullandırıldığı görülmektedir.
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        Haberler Ekonomi Artık çok kolay! Binlerce lira alabilirsiniz! Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar!