Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Temmuz canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5870 liradan, avro 10,1220 liradan haftaya başladı. Kurban bayram tatili öncesi son işlem günü kapanışında doların satış fiyatı 8,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu söyledi.
Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.
ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.