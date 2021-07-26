Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Temmuz canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5870 liradan, avro 10,1220 liradan haftaya başladı. Kurban bayram tatili öncesi son işlem günü kapanışında doların satış fiyatı 8,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?