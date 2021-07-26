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    • Ekonomi
    • 26.07.2021 17:33
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    • 26.07.2021 18:04
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    Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Temmuz canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki son durum kapanış saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasaların işleme kapalı olduğu geçen hafta, dolar/TL uluslararası piyasalarda 8,51-8,62 bandında hareket ederken, cuma gününü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,5565'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Temmuz canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,5870 liradan, avro 10,1220 liradan haftaya başladı. Kurban bayram tatili öncesi son işlem günü kapanışında doların satış fiyatı 8,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 26 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları...

    DOLAR VE EURO NE KADAR?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu söyledi.

    Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.

    ALTININ KİLOGRAMI 498 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

        Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 azalarak 459,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,54 gerileyerek 15.584 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 6.997 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 8.644 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 6.540 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 gerilemeyle 25.088 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1796'dan işlem görüyor.

        Analistler, küresel piyasalarda temmuz ayının son haftasına girilirken, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına paralel olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

        Yeni haftada, ABD ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı belirten analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının beklendiğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ GERİLEDİ

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

        Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, geçen hafta boyunca pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin ardından yeni haftada endekslerde çoğunlukla düşüşler görülüyor. Çinli regülatörlerin eğitim ve teknoloji sektörüne getirdiği sıkı düzenlemeler ve ABD ile Çin arasında artan gerilim, bölge borsalarındaki düşüşte etkili oldu.

            Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 azalarak 3.460 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 26.350 puan oldu.

            Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında 4 günlük tatil sonrası bugün işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,04 artışla 27.833 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 110,3 seviyelerinde dengelendi.

            Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.227 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 52.949 puanda bulunurken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi 7.394 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamladı.
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            Haberler Ekonomi Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Temmuz canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?