Memur toplu sözleşme son dakika görüşmeleri: Seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek gösterge çıktı mı, kaç para oldu?



3600 Ek Gösterge Nedir?

Devlet memurları ile emekli ikramiyeleri ve bunlara ait maaşların hesaplanmasında kullanılan bir uygulama olan 3600 ek gösterge; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenmektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilmektedir.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış, yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratılabilmektedir.