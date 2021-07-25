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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 11:35
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    • 25.07.2021 11:35
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    Memur toplu sözleşme son dakika görüşmeleri: Seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek gösterge çıktı mı, kaç para oldu?

    Memur toplu sözleşme son dakika görüşmeleri: Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak. Kamudaki 700 binden çok işçiyi içine alan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de proses ileriki zamanlarda başlayacak. Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

    takvim.com.tr
    Seyyanen zam, refah payı ve 3600 ek gösterge çıktı mı, kaç para oldu?

    4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmelerde çalışanları temsil eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak hazırladıkları taleplerini, 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

    SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

    ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

    Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

    Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.


        3600 Ek Gösterge Nedir?

        Devlet memurları ile emekli ikramiyeleri ve bunlara ait maaşların hesaplanmasında kullanılan bir uygulama olan 3600 ek gösterge; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenmektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilmektedir.

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış, yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratılabilmektedir.

        3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

        Son olarak daha önceden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3600 ek gösterge hakkında yaptığı açıklamasında, daha etkin bir performansın devreye kısa zamanda sokulacağını ve bunun yalnızca sağlık çalışanları ile değil benzer çalışanlar için de bir düzenlemeye gidileceğini söylemişti.

        Bu açıklamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda tüm talimatları verdiğini ve ilerleyen süreçlerde bunun yerine getirilmesi adına Meclis'te gereken çalışmaların yapılacağından bahsetmişti.

        3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?

        Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacak 3600 ek gösterge ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki cetvel yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak ve yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi de karşılanmış olacak.
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