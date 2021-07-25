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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 12:13
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    • 25.07.2021 12:13
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    İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Aile Bakanlığı'ndan 2021 yılı dükkan açacaklara ve kendi işini kuracaklara hibe para! İşte başvuru şartları

    Kafanızda dönüp duran ve resmen vurulduğunuz bir iş konsepti varsa bunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Girişimciler ve işletme sahipleri gerçekleştirdikleri şeye tutkun insanlardır ve vizyonlarını bir ürün ya da hizmete dönüştürmek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte devletin istihdama katkısı olması emeliyle kişilere özel sağladığı devlet yardımları. Kendi işini kurmak isteyenler amacıyla çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 senesinde değişik şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Emniyet Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Dükkan açacaklara ve kendi işini kuracaklara hibe para! İşte başvuru şartları

    KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK gibi kurumların 2021 senesinde sağlamaya devam edecekleri iş kurma desteklerini ve bu destekler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet desteklerinin nasıl alınabileceği merak ediliyor. 2021 senesi iş kurma desteklerine dair bütün bilinmesi gerekenler. Kendi işini kurmak isteyenler amacıyla çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 senesinde değişik şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Emniyet Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.

    KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK 2021 senesi iş kurma takviyeleri

    Kendi işini kuracak olan kadınlar ve erkekler amacıyla değişik kamu kurumlar detaylı destekler sağlıyorlar. Bu devlet takviyelerinin neler olduğunu, takviyelerin nasıl alınabildiğini, hangi kurumdan kaç TL hibe yardım alınabileceğini tek tek aktarıyoruz. İşte devletin istihdama katkısı olması suretiyle şahıslara özel sağladığı devlet takviyeleri.

    İŞYERİ DÜKKAN AÇMA, İŞ KURMA DESTEĞİ VEREN DEVLET KURUMLARI

    Kendi işini kurmak isteyenler amacıyla çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 senesinde değişik şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Emniyet Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.

        KAÇ TL İŞ KURMA DESTEĞİ ALIRIM?

        Yukarıda yer alan devlet kurumlarından işyeri kurmak amacıyla destek alabilmek isteyen vatandaşlara sağlana devlet takviyeleri şu şekilde;

        SGK'dan 12 Bin TL Prim Desteği

        29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları halinde genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir sene Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.

        Maliye Bakanlığı'ndan Gelir Vergisi Muafiyeti 16 Bin TL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı genç girişimci desteği kapsamında yeni işyeri açan gençlere 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerinden gelir vergisi almaz. Kazanç tutarı 16 bin TL seviyesindedir.

        KOSGEB 65 Bin TL Destek

        KOSGEB kendi işini kuracaklara geleneksel girişimcilik desteği kapsamında 65 bin TL'ye kadar ödeme yapar.

        İŞKUR Engelli Desteği

        İŞKUR engelli yurttaşların kendi işlerini kurmak istemeleri halinde özel destek uygulamaları vasıtası ile hibe yardım sağlar.

        İŞ KURMA DESTEKLERİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        KOSGEB dışında yer alan başka iş kurma takviyelerine müracaatlar şahsen yapılacak. İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı'na gidecek yurttaşların alakalı kurumlarına giderek şahsen müracaat yapabilirler.

            KOSGEB NEDİR?

            Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.
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            Haberler Ekonomi İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Aile Bakanlığı'ndan 2021 yılı dükkan açacaklara ve kendi işini kuracaklara hibe para! İşte başvuru şartları