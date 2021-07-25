İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Aile Bakanlığı'ndan 2021 yılı dükkan açacaklara ve kendi işini kuracaklara hibe para! İşte başvuru şartları

KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK gibi kurumların 2021 senesinde sağlamaya devam edecekleri iş kurma desteklerini ve bu destekler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet desteklerinin nasıl alınabileceği merak ediliyor. 2021 senesi iş kurma desteklerine dair bütün bilinmesi gerekenler. Kendi işini kurmak isteyenler amacıyla çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 senesinde değişik şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Emniyet Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.