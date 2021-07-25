Ve netleşti! 12.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi!

Koronavirüs salgını 2020 yılından bu yana devam ediyor. Salgının ne vakit biteceği konusu ile ilgili spekülasyonlar devam eder iken pandemi tedbirleri nedeniyle çoğu vatandaşın mali sıkıntıları oluşmaya başladı. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin gereksinimleri tarafında şekil verilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve birtakım özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içindeki bankalar, gereksinim kredilerinde birtakım özel uygulamalara gidebilmektedir.
12.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar 12.000TL anında gelir belgesiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı bile. Pandemi nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar birazcık nefes almak için gelir belgesiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı.
Son dönemin dikkat çekici kampanyalarından biri olan 12.000TL anında gelir belgesiz kredi veren bankalar şöyle, Akbank, En Para, Aktifbank, INGbank olarak öne çıkıyor. Kredi kullanım koşullarına uyan ve kredi notu yüksek olan vatandaşlar bu kampanyadan kolaylıkla yararlanabiliyor.
Kredi başvurusu bankaların internet sayfaları, mobil cep uygulamaları, telefon bankacılığı veya şubelerden yapılabiliyor.
12.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankaların Koşulları
Akbank: Kendi müşterilerine online başvuru kanalı ile kredi tutarı müşterilerinin hesabına aktaran banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olmasını istiyor.3 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneği olan kredi başvurusu Akbank Direkt uygulamasından yapılıyor.
En Para: 12.000TL anında krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar QNB Finansbank kredi şartlarını sağlamak durumunda. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.