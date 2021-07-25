Ve netleşti! 12.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi!

12.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankaların Koşulları

Akbank: Kendi müşterilerine online başvuru kanalı ile kredi tutarı müşterilerinin hesabına aktaran banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olmasını istiyor.3 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneği olan kredi başvurusu Akbank Direkt uygulamasından yapılıyor.

En Para: 12.000TL anında krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar QNB Finansbank kredi şartlarını sağlamak durumunda. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.