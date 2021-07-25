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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 12:32
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    • 25.07.2021 12:32
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    Ve netleşti! 12.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi!

    Acil nakit gereksinimi olanlara müjde geldi! Koronavirüs salgını 2020 senesinden bu yana devam ediyor. Salgının ne vakit biteceği mevzusunda spekülasyonlar devam eder iken pandemi önlemleri sebebiyle bir hayli vatandaşın mali halleri oluşmaya başladı. Bunun üstüne bankalar acil nakit lüzumu olan şahıslara kolay kullanabilecekleri kredi kampanyaları düzen etmeye başladı. Bu kredi kampanyaları çok cazip ödeme alternatifleri sunuyor. En çok merak edilen kredi kampanyalardan biri de 12.000TL hemen kazanç dokümansız şekilde alabilirsiniz. Acil nakit gereksinimi olan yurttaşların en merak ettikleri detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi! 12.000 TL...

    Koronavirüs salgını 2020 yılından bu yana devam ediyor. Salgının ne vakit biteceği konusu ile ilgili spekülasyonlar devam eder iken pandemi tedbirleri nedeniyle çoğu vatandaşın mali sıkıntıları oluşmaya başladı. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin gereksinimleri tarafında şekil verilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve birtakım özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içindeki bankalar, gereksinim kredilerinde birtakım özel uygulamalara gidebilmektedir.

    12.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

    Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar 12.000TL anında gelir belgesiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı bile. Pandemi nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar birazcık nefes almak için gelir belgesiz kredi veren bankaları araştırmaya başladı.

    Son dönemin dikkat çekici kampanyalarından biri olan 12.000TL anında gelir belgesiz kredi veren bankalar şöyle, Akbank, En Para, Aktifbank, INGbank olarak öne çıkıyor. Kredi kullanım koşullarına uyan ve kredi notu yüksek olan vatandaşlar bu kampanyadan kolaylıkla yararlanabiliyor.
    Kredi başvurusu bankaların internet sayfaları, mobil cep uygulamaları, telefon bankacılığı veya şubelerden yapılabiliyor.

    12.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankaların Koşulları

    Akbank: Kendi müşterilerine online başvuru kanalı ile kredi tutarı müşterilerinin hesabına aktaran banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olmasını istiyor.3 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneği olan kredi başvurusu Akbank Direkt uygulamasından yapılıyor.

    En Para: 12.000TL anında krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar QNB Finansbank kredi şartlarını sağlamak durumunda. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.

        Aktifbank: Kredi notunuz düşük olan bireylere de bu imkânı sunan banka 18 yaşından büyük olma şartı koyuyor. Başvurular internet sayfasından ya da SMS ile yapabilirsiniz.

        INGBANK: Ingbank internet sayfası üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi faiz oranı kredi skorunuza göre belirleniyor. Şubeden ya da internet bankacılığından kredinizi direkt kullanabiliyorsunuz.

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır.

        Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! 12.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi!