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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 15:35
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    • 25.07.2021 15:35
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    Devlet hemen paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı! PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor!

    PTT ve ATM'den müracaat ile eş güdümlü 1300 TL alınıyor! Devlet hemen paranızı hesaba aktarıyor. Devlet doğrultusundan sağlanan dayanaklar arasında anneler amacıyla çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu yardım ödemelerinden yararlanacak olan şahıslar amacıyla hem yapılan müracaat koşullarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını tek tek belirtiyoruz. Devlet doğrultusundan sağlanan anne takviyeleri çok sayıda alanda ödeniyor. Çocuk parası, ufak yaşta olan çocuklar amacıyla bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir kısmını oluşturuyor. Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kadınlara yönelik çok çok sayıda sosyal destek verilmektedir.

    takvim.com.tr
    Devlet hemen paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı!

    Bilindiği üzere devlet doğrultusundan sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde gelişen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Bu ödemelerde temel kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk amacıyla ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk amacıyla değişiyor. Peki bu parayı alabilmek amacıyla şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 senesinde başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?


    ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

    Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.
    Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

    Ödeme Tutarları

    * Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.

    * Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.

    * Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.

    Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.


        BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilriler. Bu aşamada başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir.


        DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.

        Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden temin edilmektedir.


        DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

        15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi durumunda 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

        Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.


        DOĞUM YARDIMI NEDİR?

        Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.
        Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.


        DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

            SÜT PARASI YARDIMI NEDİR?

            Bir diğer adı emzirme parası olan süt parası yardımı yeni doğum yapan annelere verilen nakdi destektir. Bu annelerin çocuklarının ana ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Süt parası ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Devlet hemen paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı! PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor!