Devlet hemen paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı! PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor!

Bilindiği üzere devlet doğrultusundan sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde gelişen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Bu ödemelerde temel kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk amacıyla ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk amacıyla değişiyor. Peki bu parayı alabilmek amacıyla şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 senesinde başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?
ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI
Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.
Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.
Ödeme Tutarları
* Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.
* Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.
* Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.
Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.