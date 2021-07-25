Antalya'da tatilcilerin vazgeçilmezi oldu! 15 dakikası 600 TL! Talep patlaması yaşanıyor...

HAVA DURUMU ANİDEN KÖTÜYE DÖNMEDİĞİ SÜRECE TAM GÜVENLİ

Konyaaltı Sahili'nde su sporları merkezi işleten Fevzi Büyükakşit, hizmette önceliklerinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliği sağlandıktan sonra eğlenceli aktivitelerin tercih edilebildiğini belirten Büyükakşit, "En çok deniz paraşütü ilgi çekiyor. Açık bir paraşütle özel bir ip sayesinde tekneye bağlı. Tatilci, tekneden havaya açılıp tekneye iniyor. En fazla 150 metre açabiliyoruz. Güvenlik sınırı bu. Çok güvenli bir araç. Diyelim ki motor arızası oldu. Açıkta yavaş yavaş suya indirebiliriz. Can yelekleri olduğu için denize inmek de güvenli. Sezonda sadece bizim merkezimize 3 bin civarı tatilci geliyor" dedi.