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    Citroen, Dacia, Opel, Peugeot, Renault... Arabada faiz sıfırlandı

    Citroen, Dacia, Opel, Peugeot, Renault... Otomotiv sektöründe yaz canlılığı yaşanırken yeni kampanyalarla satışlar daha da artacak. Temmuz ayına özel kampanlyalarda indirim, sıfır faiz ve taksit öne çıkıyor.

    Otoda faiz sıfırlandı

    Otomotiv sektöründe yaz canlılığı yaşanırken yeni kampanyalarla satışlar daha da artacak. Temmuz ayına özel kampanlyalarda indirim, sıfır faiz ve taksit öne çıkıyor.

    CITROEN: Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile 175 bin TL'den satışa sunuluyor. Jumpy, Jumpy Van ve Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı ile kullanıcılar buluşturuluyor.

    DACIA: 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL'lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

    OPEL: Crossland'de 50 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği uygulanıyor.

    PEUGEOT: Hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor.

    RENAULT: Taliant'ın Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman koşulları ile satışa sunuluyor.

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    Haberler Ekonomi Citroen, Dacia, Opel, Peugeot, Renault... Arabada faiz sıfırlandı