Citroen, Dacia, Opel, Peugeot, Renault... Arabada faiz sıfırlandı

Otomotiv sektöründe yaz canlılığı yaşanırken yeni kampanyalarla satışlar daha da artacak. Temmuz ayına özel kampanlyalarda indirim, sıfır faiz ve taksit öne çıkıyor.

CITROEN: Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile 175 bin TL'den satışa sunuluyor. Jumpy, Jumpy Van ve Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı ile kullanıcılar buluşturuluyor.

DACIA: 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL'lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

OPEL: Crossland'de 50 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği uygulanıyor.

PEUGEOT: Hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor.

RENAULT: Taliant'ın Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman koşulları ile satışa sunuluyor.