Bakanlıktan yeni plastik poşet genelgesi! Artık yasak

Plastik atıkların ithal edilmesine getirilen yasağın iptal edilmesinin ardından, atık ithalatına yeni kurallar geldi.
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderdiği genelgesiyle, etilen polimerlerinden olan plastik atıkların ithalatını yapacak tesislerin teknik şartlarına yeniden düzenleme getiriliyor.
Genelgeye göre, plastik atık ithalatı yapacak işletmeler, kayıt belgesi alabilmek için tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunarak atık ithalatçısı tesis inceleme raporu çıkaracak.