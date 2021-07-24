Son viraja giriliyor! Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi...

Toplu sözleşme görüşmeleri ve seyyanen zam teklifi son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alırken gözler 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, bu hafta hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. Peki, Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR
Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.
Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak.
Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.
Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.