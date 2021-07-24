Son viraja giriliyor! Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi...

Toplu sözleşme görüşmeleri ve seyyanen zam teklifi son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alırken gözler 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, bu hafta hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. Peki, Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.