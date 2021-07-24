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    • Ekonomi
    • 24.07.2021 12:29
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    • 24.07.2021 12:29
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    Son viraja giriliyor! Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi...

    Artık Ağustos ayına günler kala seyyanen zam ve toplu sözleşme görüşmeleri yüz binlerce işçinin gündemindeki yerini yavaş yavaş almaya başlandı. Bilindiği üzere Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunulmuştu. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Ayrıca 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

    Toplu sözleşme ne zaman yapılacak?

    Toplu sözleşme görüşmeleri ve seyyanen zam teklifi son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alırken gözler 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, bu hafta hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. Peki, Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

    Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.

    Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak.

    Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

    SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA

    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

    Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

        ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

        Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

        Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

        KAMU İŞÇİSİ HÜKÜMETTEN YENİ ZAM TEKLİFİ BEKLİYOR

        Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor.

        Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

        Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

            SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

            Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.
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            Haberler Ekonomi Son viraja giriliyor! Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi...