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    • Ekonomi
    • 24.07.2021 09:23
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    • 24.07.2021 09:23
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    Almayı unutanın parasını yanar! (SSK) SGK'dan bu ödemeleri henüz almamış olabilirsiniz!

    Devlet tarafından vatandaşa çeşitli durumlarda destek sunuluyor ve bu kapsamda da başvuru yapana karşılıksız ödeme sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından veriliyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi halen devam ediyor. Bu nedenle detayları merak edenlerin sayısında da artış görülüyor. Ödemeler hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik.

    Bu ödemeleri henüz almamış olabilirsiniz!

    Almayı unutanın parasını yanar! (SSK) SGK'dan bu ödemeleri henüz almamış olabilirsiniz. Devlet tarafından vatandaşlara pek çok destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer alıyor. Ödemelere ilişkin tüm ayrıntıları takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

    SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

    Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

    600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

    Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

    DOĞUM YARDIMI

    15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır.

    Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir.

        YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

        Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor.

        Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor.

        Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.

        CENAZE YARDIM PARASI

        Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

        CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Cenaze ödeneği;

        -İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
        -Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
        -Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
        ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

        360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

            CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

            Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

            Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

            EMZİRME PARASI

            SGK, halk arasında 'süt parası' olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli.

            SGK'dan çoğu kişi almayı unuttu! Siz de paranızı almamış olabilirsiniz! Başvuru yapana karşılıksız ödeme sağlanıyor
            SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
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            Haberler Ekonomi Almayı unutanın parasını yanar! (SSK) SGK'dan bu ödemeleri henüz almamış olabilirsiniz!