Ve değişti! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde artık 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme girildi. Resmi Gazete'de duyurulan kararlar yeni ayın ilk gününde devreye alındı. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alındı. Gerekli standartların belli olmasının ardından 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçildi. Bilindiği üzere sebze meyve satışında seçmece de yapılıyordu. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek.

VE ARTIK DEĞİŞTİ

Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.