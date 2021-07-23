MASAK enseledi! Kripto para yoluyla yurt dışına 100 milyon lira kaçırmak isteten şirketlerin hesaplarına bloke konuldu

Yüksek riskli kategoride yer alan suçlarla, nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecek.