MASAK enseledi! Kripto para yoluyla yurt dışına 100 milyon lira kaçırmak isteten şirketlerin hesaplarına bloke konuldu

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri, noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
MASAK, birinci adımda kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.
Söz konusu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.