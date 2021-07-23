Sabahın ilk saatlerinin hemen ardından altın fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler takip ediliyor. Son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı küresel piyasalarda şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.800 dolardan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz ANLIK canlı altın fiyatları kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.