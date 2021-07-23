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    • Ekonomi
    • 23.07.2021 11:01
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    • 23.07.2021 11:01
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    Bankalar hangi gün açılıyor? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB güncel mesai saatleri!

    Bankalar ne zaman açılacak? Sorusu bayram sonrasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar çalışmalarına bir süre ara verdi. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte en merak edilen konulardan biri bankalar oldu. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından bankaların ne zaman mesaiye başlayacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aynı zamanda, EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebiliyordu. Peki, bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılıyor mu? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB, ING ne zaman açılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bankalar hangi gün açılıyor? Ziraat, Halkbank, Akbank...

    Bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Soruları bayramın son gününde merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı nedeniyle bankalar bayram boyunca çalışmalarına ara vermişti. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB, ING ne zaman açılacak? İşte bankaların bayram sonrası mesai saatleri!

    BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar ilan edilen tatil sonrası bankalar 26 Temmuz Pazartesi sabahı açılacak.

    RESMİ TATİLLER DIŞINDA BANKALARIN GÜNCEL MESAİ SAATLERİ!

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

            ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankalar hangi gün açılıyor? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB güncel mesai saatleri!