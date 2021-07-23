Bankalar hangi gün açılıyor? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB güncel mesai saatleri!

Bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Soruları bayramın son gününde merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı nedeniyle bankalar bayram boyunca çalışmalarına ara vermişti. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB, ING ne zaman açılacak? İşte bankaların bayram sonrası mesai saatleri!