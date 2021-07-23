Bankalar hangi gün açılıyor? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB güncel mesai saatleri!

Bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açılacak mı? Soruları bayramın son gününde merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı nedeniyle bankalar bayram boyunca çalışmalarına ara vermişti. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB, ING ne zaman açılacak? İşte bankaların bayram sonrası mesai saatleri!
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar ilan edilen tatil sonrası bankalar 26 Temmuz Pazartesi sabahı açılacak.
RESMİ TATİLLER DIŞINDA BANKALARIN GÜNCEL MESAİ SAATLERİ!
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.