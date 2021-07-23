EFT işlemleri ne zaman başlıyor? Bankalar arası 7/24 EFT ve havale hangi tarihte yapılacak? EFT ne zaman hesaba geçer 2021?

EFT işlemleri ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde yer aldı. Kurban Bayramı sonrası EFT işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. . Bayramda 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla EFT işlemleri yapılabiliyordu. Ancak bunun üzerindeki tutarlar için işlemler geçerli değildi. Peki, EFT ne zaman başlayacak? Bankalar arası 7/24 EFT ve havale hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

EFT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. Yani bugün EFT ile yapacağınız para transferi, haftaya pazartesi günü ilgili kişiye ulaşır.