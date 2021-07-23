EFT işlemleri ne zaman başlıyor? Bankalar arası 7/24 EFT ve havale hangi tarihte yapılacak? EFT ne zaman hesaba geçer 2021?

EFT işlemleri ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde yer aldı. Kurban Bayramı sonrası EFT işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. . Bayramda 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla EFT işlemleri yapılabiliyordu. Ancak bunun üzerindeki tutarlar için işlemler geçerli değildi. Peki, EFT ne zaman başlayacak? Bankalar arası 7/24 EFT ve havale hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
EFT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. Yani bugün EFT ile yapacağınız para transferi, haftaya pazartesi günü ilgili kişiye ulaşır.
FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar ilan edilen tatil sonrası bankalar 26 Temmuz Pazartesi sabahı açılacak.
EFT Nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göre EFT işlemi; ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işleticisi ve sahibi olduğu EFT sistemi, TL ile yapılan ödeme işleminin elektronik ortamla gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistem'' olarak tanıtılmaktadır. 1992 senesinde kurulmuş olan EFT sistemi, 2000 senesinde teknolojik gereksinimler ve gelişmeler ile yazılımında ve donanımında mühim farklılıklar yapılmıştır. EFT sisteminde yapılacak işlemlere yönelik herhangi bir alt ya da üst limitin bulunmaması ve ufak miktarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemi içerisinde payının çok yüksek olması, acil ve tutarlı ödemelerin yapılmasında risk unsurunu oluşturmaktaydı. Bu yüzden 7 Aralık 2012 tarihinde, EFT sisteminin bankalar arası TL aktarım sistemi ve müşteriler arası TL aktarım sistemi olmak üzere iki sisteme ayrılmış olduğunu belirtmek mümkündür.