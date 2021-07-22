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    • Ekonomi
    • 22.07.2021 08:48
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    • 22.07.2021 08:48
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    22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

    Anlık altın fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri sabahın ilk saatleriyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı küresel piyasalarda şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.800 dolardan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bayramın üçüncü gününde altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Arefe gününde altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak 497,0 lira seviyelerinden işlem görürken çeyrek altın 815 liradan, Cumhuriyet altını da 3.320 lira seviyelerinden işlem görmüştü. Peki, 22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları kaç TL? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte merak edilen gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.

    Enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade eden analistler, yurt içi piyasaların bugün öğleden sonra Kurban Bayramı tatiline gireceğini anımsattı.

        Analistler, uluslararası piyasalarda bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, cuma öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan dolar ve altın analizi: "Geri çekilmenin devam etmesi ile 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 8.5280 desteğinin aşağısının test edildiğini görüyoruz. Bu seviyenin aşağısında kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda satışların devam etme ihtimali kuvvetlenecektir.

        1828 direnç seviyesinin üzeri test edilse de kalıcılığın sağlanamaması ile aşağı yönde hareketlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada satışların devamı adına 1809 desteğini takip etmekteyiz. Bu destek seviyesi kırılabilirse 1795 ve 1770 seviyeleri ön plana çıkabilir.

            1828 direnci yükselişlerin oluşması adına önemini koruyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 1855 ve 1875 dirençlerini takibe alacağız. Dirençler: 1828 – 1855 – 1875 Destekler: 1809 – 1795 - 1770"
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            Haberler Ekonomi 22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?