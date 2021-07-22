22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bayramın üçüncü gününde altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Arefe gününde altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak 497,0 lira seviyelerinden işlem görürken çeyrek altın 815 liradan, Cumhuriyet altını da 3.320 lira seviyelerinden işlem görmüştü. Peki, 22 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları kaç TL? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte merak edilen gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?