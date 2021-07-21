Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Verilen hibe destekleri…

Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlar ne kadar bütçe gerektiğini merak ediyor ve maliyet hesaplaması yapmak istiyor. Bir yandan da ellerindeki birikimlerine destek olacak banka desteklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…
TAVUK ÇİFTLİĞİ KURMAK NASIL YAPILIR?
İlk olarak çiftliğinizi kurmak için bir araziye sahip olmanız gerekiyor. Bu araziyi temin edebilmek içinse öncelikle il özel idaresine başvurmalı ve gerekli izin belgelerini almalısınız. İkinci aşamada çiftliğin hem kurulumu hem de kurulum sonracı süreçte destek almak için pazarlama faaliyetlerinize de yardımcı olan bir tavuk firması ile sözleşme imzalamalısınız.
İmzaladığınız bu sözleşme doğrultusunda anlaşma yaptığınız firma, tesis kurulumu, yetiştireceğiniz civcivlerin temini, civcivler için gereken yem, ilaç vb. temel ihtiyaçların karşılanması açısından sizlere rehberlik ediyor. Yani tüm süreç; anlaştığınız firma tarafından yönetiliyor diyebiliriz.
Bu aşamadan sonra tavuk çiftliğini yönetebilmek, civcivleri besleyebilmek ve onları büyütebilmek için gerekli olan mesleki bilginizi kullanmalısınız. Yani bu konuda mutlaka mesleki bilgi edinmelisiniz. Şayet bir firma ile anlaşmak istemiyor, kendi işinizi kendiniz üstlenmek istiyorsanız; civcivleri nasıl temin edebileceğinizi, ilaçları ve yemi nereden temin edebileceğinizi, tesis kurulumu için gerekli olan temel inşaatı kendiniz araştırmalısınız. Tüm bu süreç, ciddi anlamda sermaye gerektirdiğinden yeterli miktarda yatırımınız olduğundan da emin olmanız gerekiyor. Başka bir firma ile anlaşmak yerine kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız; bu yolda sizi daha ayrıntılı bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz.