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    • Ekonomi
    • 22.07.2021 00:21
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    • 22.07.2021 00:21
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    Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Verilen hibe destekleri…

    Gündemde sıklıkla Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Girişimcilik yapmak isteyen ve bunu tarımdan yana kullanmak isteyenlere kamu bankalarından destekler de gelmeye devam ediyor. Yumurta satarak para kazanmak isteyenler bu işe girmek istiyor ve son yıllarda talep daha da arttı. Peki tavuk çiftliği kurmak için ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor, hangi banka destek veriyor?

    takvim.com.tr
    Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021?

    Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Tavuk çiftliği kurmak isteyen vatandaşlar ne kadar bütçe gerektiğini merak ediyor ve maliyet hesaplaması yapmak istiyor. Bir yandan da ellerindeki birikimlerine destek olacak banka desteklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…

    TAVUK ÇİFTLİĞİ KURMAK NASIL YAPILIR?

    İlk olarak çiftliğinizi kurmak için bir araziye sahip olmanız gerekiyor. Bu araziyi temin edebilmek içinse öncelikle il özel idaresine başvurmalı ve gerekli izin belgelerini almalısınız. İkinci aşamada çiftliğin hem kurulumu hem de kurulum sonracı süreçte destek almak için pazarlama faaliyetlerinize de yardımcı olan bir tavuk firması ile sözleşme imzalamalısınız.

    İmzaladığınız bu sözleşme doğrultusunda anlaşma yaptığınız firma, tesis kurulumu, yetiştireceğiniz civcivlerin temini, civcivler için gereken yem, ilaç vb. temel ihtiyaçların karşılanması açısından sizlere rehberlik ediyor. Yani tüm süreç; anlaştığınız firma tarafından yönetiliyor diyebiliriz.
    Bu aşamadan sonra tavuk çiftliğini yönetebilmek, civcivleri besleyebilmek ve onları büyütebilmek için gerekli olan mesleki bilginizi kullanmalısınız. Yani bu konuda mutlaka mesleki bilgi edinmelisiniz. Şayet bir firma ile anlaşmak istemiyor, kendi işinizi kendiniz üstlenmek istiyorsanız; civcivleri nasıl temin edebileceğinizi, ilaçları ve yemi nereden temin edebileceğinizi, tesis kurulumu için gerekli olan temel inşaatı kendiniz araştırmalısınız. Tüm bu süreç, ciddi anlamda sermaye gerektirdiğinden yeterli miktarda yatırımınız olduğundan da emin olmanız gerekiyor. Başka bir firma ile anlaşmak yerine kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız; bu yolda sizi daha ayrıntılı bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz.

        TAVUK ÇİFTLİĞİ MALİYETİ NE KADAR?

        Ortalama fiyatlar olmakla birlikte fiyatlar; tesis kurulum ve tavukları temin hizmeti alacağınız tavuk firmasına göre de değişebiliyor.

        500 tavuklu bir çiftlik için: 35 BİN
        1000 tavuklu bir çiftlik için: 70 BİN
        2000 tavuklu bir çiftlik için: 100 BİN
        3000 tavuklu bir çiftlik için: 150 BİN
        5000 tavuklu bir çiftlik için: 250 BİN

        HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR MU?

        Tavuk çiftliği kurmak istiyorsanız kamu bankalarının devlet desteği bulunmaktadır. Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi vermektedir. Genç Çiftçi Projesi üzerinden de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvuruda bulunursanız 30.000 TL karşılıksız hibe desteği almanız mümkündür. Kırsal kesimde yaşayanlar Genç Çiftçi kredisine başvurarak tavuk çiftliği kurma imkanına sahiptir. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası çok çeşitli alanlarda cazip krediler vermektedir. Ziraat Bankası sıfır faizle iki yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Ziraat Bankası'na başvurunuzun kabul edilmesi halinde damızlık tavukçuluk için 10 milyon TL, damızlık yumurta için ise 5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Ayrıca Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan yerlerden 1000 adet canlı tavuk olarak tavuk çiftliği kurmayı imkanınız vardır.
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        Haberler Ekonomi Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Verilen hibe destekleri…