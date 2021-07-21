Tavuk Çiftliği maliyeti nedir 2021? Tavuk Çiftliği kurmak için gerekenler neler? Verilen hibe destekleri…

TAVUK ÇİFTLİĞİ MALİYETİ NE KADAR?

Ortalama fiyatlar olmakla birlikte fiyatlar; tesis kurulum ve tavukları temin hizmeti alacağınız tavuk firmasına göre de değişebiliyor.

500 tavuklu bir çiftlik için: 35 BİN

1000 tavuklu bir çiftlik için: 70 BİN

2000 tavuklu bir çiftlik için: 100 BİN

3000 tavuklu bir çiftlik için: 150 BİN

5000 tavuklu bir çiftlik için: 250 BİN

HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR MU?

Tavuk çiftliği kurmak istiyorsanız kamu bankalarının devlet desteği bulunmaktadır. Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi vermektedir. Genç Çiftçi Projesi üzerinden de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvuruda bulunursanız 30.000 TL karşılıksız hibe desteği almanız mümkündür. Kırsal kesimde yaşayanlar Genç Çiftçi kredisine başvurarak tavuk çiftliği kurma imkanına sahiptir. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası çok çeşitli alanlarda cazip krediler vermektedir. Ziraat Bankası sıfır faizle iki yıl boyunca geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Ziraat Bankası'na başvurunuzun kabul edilmesi halinde damızlık tavukçuluk için 10 milyon TL, damızlık yumurta için ise 5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Ayrıca Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan yerlerden 1000 adet canlı tavuk olarak tavuk çiftliği kurmayı imkanınız vardır.