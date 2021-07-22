Kurban Bayramı'nın 3. gününde marketlerin saat kaçta açılıp kapandığı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Marketlerle ilgili detayları merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, A101, BİM, ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilen detaylar...

A101, BİM VE ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

A101, BİM, ŞOK marketlerin şubeleri çalışmaya devam ediyor. Ancak bu bulunduğunuz il ya da ilçedeki şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

İşte marketlerin çalışma saatleri;