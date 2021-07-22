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    • Ekonomi
    • 22.07.2021 09:10
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    • 22.07.2021 09:10
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    A101, BİM, ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

    Marketlerin çalışma saatleri, Kurban Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Evin gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gidecek olan milyonlarca kişi açılış ve kapanış saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, A101, BİM, ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilenler...

    A101, BİM ve ŞOK market bayramda açık mı?

    Kurban Bayramı'nın 3. gününde marketlerin saat kaçta açılıp kapandığı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Marketlerle ilgili detayları merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, A101, BİM, ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilen detaylar...

    A101, BİM VE ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

    A101, BİM, ŞOK marketlerin şubeleri çalışmaya devam ediyor. Ancak bu bulunduğunuz il ya da ilçedeki şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

    İşte marketlerin çalışma saatleri;

    BİM

    Çalışma saatleri: 09:00-21:00

    A101

    Çalışma saatleri: 09.00 - 21:00

        ŞOK

        Çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

        MİGROS

        Çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

        (Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.)

        BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

        Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kısıtlama ve yasaklar kaldırıldı. Son 3 bayram sonrası kısıtlamasız bayram heyecanı mutluluğu yaşayan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bu bayram herhangi bir kısıtlama olmadığı için marketler de bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek.
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        Haberler Ekonomi A101, BİM, ŞOK market bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor?