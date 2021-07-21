Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Antep fıstığı elektronik ortamda alınıp satılacak

CMDP kapsamında inşa edilen lisanslı depo ve ürün ihtisas borsası ile üreticiler sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşacak. Proje ile Antep fıstığı fiziki dolaşım yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılacak, böylece ürünün ticareti kolaylaşacak. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmiş olacak. Lisanslı depo sayesinde çiftçi ürününü ucuza satmak zorunda kalmayacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecek.