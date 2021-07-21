Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor

Pandemi sürecinde kişilerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte vatandaşların en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Dar gelirli, muhtaç aileler ise devlet doğrultusundan sağlanan PTT vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılan elektrik yardımlarını nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın açıkladığı durumlara göre vatandaşlar başvurularını yapacaklar. Kronik hastalara özel olarak sağlanan desteklerde başvuru şartları da değişiyor. İşte Aile Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik yardımlarına dair o kategoriler.
Elektrik Tüketim Desteği
Bakanlığın sağladığı bu detsek ödemeleri 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan lüzum sahibi hanelere ödenir. Ödemeler ailede yaşam sürdüren şahıs sayısına göre değişir.
Kimlerin müracaat yapabileceğine dair çeşitli bir bildirimde tespit edilen Aile Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin derli toplu sosyal yardım almaya dair verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelere ödendiğini bildirdi. Elektrik tüketim desteği kapsamında 1-2 şahıslik hanelere aylık 75 kWh, 3 şahıslik hanelere aylık 100 kWh, 4 şahıslik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha çok şahıslik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.