Devlet 4 kişilik hanelere devlet aylık 200 TL'ye kadar yardım yapıyor! Ödemeler ailedeki kişi sayısına göre farklılaşıyor

Pandemi sürecinde kişilerin evde kaldıkları vakitler arttı. Faturaların yükseldiği bu süreçte vatandaşların en çok zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Dar gelirli, muhtaç aileler ise devlet doğrultusundan sağlanan PTT vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılan elektrik yardımlarını nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın açıkladığı durumlara göre vatandaşlar başvurularını yapacaklar. Kronik hastalara özel olarak sağlanan desteklerde başvuru şartları da değişiyor. İşte Aile Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik yardımlarına dair o kategoriler.