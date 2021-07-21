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    • Ekonomi
    • 21.07.2021 22:45
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    • 21.07.2021 22:49
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    Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Yapılan yardımlar...

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Sorusu yer alıyor. Ülkemizde devlet tarafından verilen destekler oldukça fazla ve bu noktada imkanlardan faydanalabilmek için muhtaçlık sınırı büyük önem taşıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için bu detaya bakılıyor. Dolayısıyla Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Sorgulamaları da sıklıkla yapılıyor. Peki bu vatandaşlara yapılan yardımlar neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Yapılan yardımlar...

    Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Geçinmekte zorlanan ve temel ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşlara pandemide artmakla birlikte pek çok yardım desteği yapılıyor ve bu noktada muhtaçlık sınırı önem taşıyor. Fakirlik maaşı başvurusunun yanı sıra yapılan diğer yardımlar neler? İşte ayrıntılar…

    MUHTAÇLIK SINIRI 2021 NE KADAR?

    Muhtaçlık sınırının hesaplanabilmesi için başvuruda bulunacak senenin asgari ücretinin biliyor olması gerekmektedir. Muhtaçlık sınırı, asgari ücret tutarının 3'te 1'i olarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretin üçte birinin hesaplaması yapılırken asgari geçim indirimi asgari ücret tutarından çıkarılmaktadır. Kalan tutarın 3'e 1'i muhtaçlık sınır olarak hesaplanan yıl geçerli olmaktadır.

    2021 yılı asgari ücreti AGI dahil 2.825,90 Tl'dir. Asgari geçim indirimi çıkarılması durumunda asgari ücret 2.557,59 TL olmaktadır. Muhtaçlık sınırı 3/1 tekabül ettiğinde 852,53 TL olmaktadır. 2021 yılı gelir düzeyi 852,53 TL altında kalan kişiler muhtaçlık sınırı altında kalmaktadır.

    Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar

    Geliri muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım parası verilmektedir. Verilen yardımlar aşağıda sıralanmıştır:

    Dul ve yetim aylığı
    Yaşlılık parası
    Doğum parası
    Fakirlik maaşı
    Çocuk parası

        FAKİRLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

        Devlet tarafından sosyal yardım parası almamış olan kişiler,
        Herhangi bir geliri olmayan kişiler,
        Muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişiler,
        Yüzde 40 ve üzeri engelli olan bireyler,
        Mahkeme kararı olmayan, koruma altına alınmamış kişilere,
        Sigortalı bir işte çalışmayan kişilere,
        Annesi ve babası vefat etmiş 18 yaşından küçük olan kişiler,
        Başvuruda bulunacak kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı olmaması da gerekmektedir.

        Fakirlik maaşına başvuru yapacak kişiler üç şekilde başvurusunu yapabilir.

        VGM Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurular
        Posta yoluyla
        E-devlet üzerinden
        Fiziki Başvuru olmak üzere 3 ayrı şeklide muhtaçlık aylığına başvuru yapabilirler.

        Fakirlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler ise;

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınmış muhtaç aylığı yetim formu ya da muhtaç aylığı engelli formu,
        T.C. kimlik kartı,
        Başvuruda engellilik durumu var ise sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporudur.
        Bu belgelerin başvuru esnasında kişinin yanında olması gerekmekte ve aynı zaman bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

        Hak kazanan kişiler fakirlik maaşını PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile kolaylıkla alabilirler. 2021 yılı için geçerli muhtaç aylıkları yetim çocuklara ve engellilere düzenli bir şekilde aylık olarak ödenmektedir. Muhtaçlık aylığı 1037,96 TL'dir. Başvuruların ardından değerlendirme sürecinin olumlu geçmesinin ardından kişilerin adına Ziraat Bankasından ya da PTT'den hesap açılmaktadır. Her ayın belirli günlerinde muhtaçlık aylığı, açılan bu hesaplara yatırılır ve kişiler şubelerden fakirlik maaşını kolaylıkla çekebilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Yapılan yardımlar...