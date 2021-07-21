Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Yapılan yardımlar...

Fakirlik maaşına başvuru yapacak kişiler üç şekilde başvurusunu yapabilir.

VGM Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurular

Posta yoluyla

E-devlet üzerinden

Fiziki Başvuru olmak üzere 3 ayrı şeklide muhtaçlık aylığına başvuru yapabilirler.

Fakirlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler ise;

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınmış muhtaç aylığı yetim formu ya da muhtaç aylığı engelli formu,

T.C. kimlik kartı,

Başvuruda engellilik durumu var ise sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporudur.

Bu belgelerin başvuru esnasında kişinin yanında olması gerekmekte ve aynı zaman bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

Hak kazanan kişiler fakirlik maaşını PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile kolaylıkla alabilirler. 2021 yılı için geçerli muhtaç aylıkları yetim çocuklara ve engellilere düzenli bir şekilde aylık olarak ödenmektedir. Muhtaçlık aylığı 1037,96 TL'dir. Başvuruların ardından değerlendirme sürecinin olumlu geçmesinin ardından kişilerin adına Ziraat Bankasından ya da PTT'den hesap açılmaktadır. Her ayın belirli günlerinde muhtaçlık aylığı, açılan bu hesaplara yatırılır ve kişiler şubelerden fakirlik maaşını kolaylıkla çekebilmektedir.

