Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Yapılan yardımlar...

Muhtaçlık sınırı 2021 ne kadar? Muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır? Neye göre belirlenir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Geçinmekte zorlanan ve temel ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşlara pandemide artmakla birlikte pek çok yardım desteği yapılıyor ve bu noktada muhtaçlık sınırı önem taşıyor. Fakirlik maaşı başvurusunun yanı sıra yapılan diğer yardımlar neler? İşte ayrıntılar…
MUHTAÇLIK SINIRI 2021 NE KADAR?
Muhtaçlık sınırının hesaplanabilmesi için başvuruda bulunacak senenin asgari ücretinin biliyor olması gerekmektedir. Muhtaçlık sınırı, asgari ücret tutarının 3'te 1'i olarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretin üçte birinin hesaplaması yapılırken asgari geçim indirimi asgari ücret tutarından çıkarılmaktadır. Kalan tutarın 3'e 1'i muhtaçlık sınır olarak hesaplanan yıl geçerli olmaktadır.
2021 yılı asgari ücreti AGI dahil 2.825,90 Tl'dir. Asgari geçim indirimi çıkarılması durumunda asgari ücret 2.557,59 TL olmaktadır. Muhtaçlık sınırı 3/1 tekabül ettiğinde 852,53 TL olmaktadır. 2021 yılı gelir düzeyi 852,53 TL altında kalan kişiler muhtaçlık sınırı altında kalmaktadır.
Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar
Geliri muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım parası verilmektedir. Verilen yardımlar aşağıda sıralanmıştır:
Dul ve yetim aylığı
Yaşlılık parası
Doğum parası
Fakirlik maaşı
Çocuk parası