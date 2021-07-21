9 bin 250 TL yatırmanız yeterli... Vakıfbank’tan satılık 2012 model Renault Fluence ve 185 Bin TL’ye satılık 2017 model Ford Focus!

Vakıfbank doğrultusundan satışa yayılan bu 2.el Ford Focus araca öneri vermek amacıyla 9 bin 250 TL teminat yatırmanız gerekmektedir. Aracın satışına dair bulgular alçakta verilmiştir. Fiyat öneriyi vermek amacıyla alçakta belirti edilen linki tıklayınız… Öte yandan Vakıfbank'tan ikinci el satılık 2012 model Renault Fluence Busıness 1.5 DCİ araba. Bu aracın muhammen bedeli 95 Bin TL'dir. Vakıfbank tarafından satılan araçlar açık teklif usulü ile satışa sunulmaktadır. Bu 2. el araca teklif vermek için teminat olarak 4 bin 750 TL bakaya yatırmanız gerekmektedir.
No: 34AJE045
İl: İstanbul
Araç Türü: Otomobil
Marka: FORD
Model Adı: FOCUS
Model Detayı: FORD FOCUS 1.5L TDCI 120PS EU6 4K PWS TREND X 4 Door sedan
Model Yılı: 2017
Yakıt Türü: Dizel
Şanzıman Türü: Otomatik
Kilometre: 46300
Kasa Tipi: Sedan
Motor Hacmi: 1301-1600 cc
Motor Gücü: 101-125 Hp
Renk: BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres: GENEL MÜDÜRLÜK GARAJ
Başlangıç Bedeli: 185.000 TL
Teminat Bedeli: 9.250 TL
Min. Artış: 250 TL
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